Sporting ilibado no caso Cashball, avança TVI

Os arguidos do processo Cashball, alegado esquema de viciação de resultados em benefício do Sporting no futebol e no andebol, foram ilibados de todas as acusações. A Polícia Judiciária (PJ) decidiu não levar a julgamento nenhum dos sete arguidos, entre os quais o Sporting e o ex-team manager dos “leões”, André Geraldes.

Segundo a TVI, não foram encontradas provas de crime por parte dos inicialmente visados em 2018, mas Paulo Silva, empresário que admitiu ter pagado a árbitros para beneficiar a equipa de andebol do Sporting, passou a ser arguido. O empresário, recorde-se, alegou que tinha sido mandatado por André Geraldes para corromper árbitros de andebol e futebolistas, algo que a PJ não comprovou.

“Segundo a investigação, não fica demonstrado que Paulo Silva estivesse mandatado por responsáveis do Sporting para estes actos de corrupção. Mas, uma vez que o crime é consumado pela tentativa, o empresário [Paulo Silva] deverá ser acusado por três crimes de corrupção desportiva na forma tentada”, esclarece a estação de Queluz.

Paulo Silva será, desta forma, segundo a TVI, acusado de três crimes de corrupção desportiva na forma tentada.