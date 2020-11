A série de que se fala agora? É a vez The Queen’s Gambit

The Queen’s Gambit é um de dois tipos de fenómeno da Netflix: não foi altamente promovida, não tinha grande expectativa à sua volta e de repente torna-se na série que tanta gente recomenda. Um passa-palavra tanto analógico quanto digital está em curso sobre uma série que espelha bem como, entre os ecrãs que nos rodeiam e que perfazem a experiência televisiva actual, são os do streaming os que se predispõem à possibilidade de jogar à apanhada com êxitos surpresa quando tanto solicita o clique do espectador.

Continuar a ler