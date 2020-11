Na madrugada os Capitão Fausto mudam de lugar

Corpos iluminados pelo sol que desce no horizonte e, atrás deles, o mar e o contorno dos pinheiros. À sua volta o material de uma banda em carburação: guitarras, teclados, baixo, bateria, amplificadores, mesa de mistura. À sua volta, gente em movimento, armada com outra maquinaria: câmaras de filmar, perches e microfones e um realizador a dirigir o processo — o material do cinema em rodagem. Os corpos a obscurecerem e o sol a descer mais no horizonte. Já toca o mar enquanto a banda continua a tocar no terraço daquela casa cinzenta, inacabada, cimento e ferro à espera de conclusão.

