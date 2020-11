Vacina da Moderna para a covid-19 tem eficácia de 94,5%, diz a empresa

Um ensaio clínico com mais de 30 mil participantes para verificar a eficácia da vacina para a covid-19 da empresa de biotecnologia norte-americana Moderna revelou uma eficácia de 94,5%, anunciou a companhia, através de um comunicado de imprensa.

Este ensaio, que está a ser feito nos Estados Unidos, e em colaboração do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas (dirigido por Anthony Fauci), deverá levar a empresa a fazer um pedido de autorização urgente para a sua utilização nas próximas semanas.

A vacina da Moderna baseia-se na mesma nova tecnologia que a da empresa alemã BioNtech, que será comercializada e distribuída pela multinacional Pfizer, e que na semana passada anunciou uma taxa de sucesso de 90%. As vacinas tradicionais introduzem proteínas virais inofensivas ou até vírus inactivados para desencadear uma resposta do sistema imunitário. Mas as vacinas como estas, baseadas na tecnologia do ARN-mensageiro (ARNm) usam uma molécula que transporta instruções para que as células produzam proteínas virais a partir das informações codificadas no material genético que está no núcleo. Estas proteínas não causam infecção, mas ensinam o organismo a lutar contra o novo coronavírus.

A vacina da BioNtech-Pfizer têm um problema: precisa de ser armazenada a temperaturas muito baixas, entre 70 a 75 graus Celsius negativos, embora se aguente a temperaturas menos baixas durante cinco dias.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para alcançar temperaturas de 70 a 75 graus negativos, é preciso frigoríficos ultrafrios - uma tecnologia que não está disponível em todo o lado, e muito menos nos países mais pobres, pelo que um dos desafios para a sua distribuição será a instalação de unidades de refrigeração compatíveis. “Já instalámos 65 mil, desde o início do ano”, contabilizou Seth Berkley, o director-geral da Aliança GAVI, uma organização internacional de empresas como farmacêuticas e parceiros públicos, para fazer chegar as vacinas aos que mais delas precisam, ao falar na sexta-feira passada no Fórum Mundial da Paz.

Mas a vacina da Moderna tem aqui uma vantagem: não precisa de ser armazenada a temperaturas tão baixas. “Espera-se que permaneça estável em temperaturas de 2 a 8 graus Celsius durante 30 dias, quando antes se estimava que durasse apenas sete dias”, diz outro comunicado de imprensa da empresa de biotecnologia norte-americana. Pode ainda ser guardada no congelador durante seis meses a 20 graus Celsius negativos. Não precisa assim de uma nova infra-estrutura de distribuição.

Mas, por prometedoras que sejam, ambas as equipas por trás destas vacinas apenas anunciaram os seus resultados através de comunicados de imprensa: não publicaram os seus resultados ainda em revistas científicas, onde são revistas por outros cientistas. Aguarda-se esse passo fundamental para poder perceber os seus pontos fracos e fortes.