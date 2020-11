Estágios adiados e programas adaptados. Médicos preocupados com impacto da pandemia na formação

Ordem dos Médicos, coordenadores de internatos e comissões de internos estão preocupados com a formação: houve estágios adiados, programas adaptados e ainda a incerteza sobre se se mantém ou não a data normal de exame para quem termina a especialidade no final do ano. A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) diz que “estão a ser estudadas”, pela Ordem dos Médicos, Conselho Nacional do Internato Médico e Ministério da Saúde, “medidas excepcionais e transitórias que permitam a adequação dos prazos previstos” para que os jovens médicos do último ano da formação especializada “não sejam prejudicados”.

