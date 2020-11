Covid-19: quatro doentes do Norte que precisam de ECMO tiveram de ser transferidos para Lisboa

O Hospital São José, em Lisboa, recebeu quatro doentes com covid-19 da região Norte que necessitam de ECMO, um dispositivo de circulação extracorporal essencial ao tratamento de doentes críticos e que permite substituir temporariamente a função do coração e dos pulmões. “O Centro Hospitalar Lisboa Central (CHLC) [onde está integrado o Hospital São José], está a fazer resgates de ECMO (cuidados intensivos) de doentes covid-19 da região Norte”, indica, numa nota enviada à Lusa.

Na sexta-feira, foram recebidos doentes dos hospitais de Penafiel, Pedro Hispano, em Matosinhos, e de Bragança e este sábado um doente do Hospital de Guimarães. “Esperamos que o confinamento reduza nos próximos dias a pressão sobre o SNS [Serviço Nacional de Saúde]”, sublinha o CHLC, adiantando a que “a gestão dos doentes funciona em pleno entre as unidades”.

O Centro Hospitalar e Universitário de S. João, no Porto, os hospitais de Santa Maria e de S. José, ambos em Lisboa, são centros de referência para ECMO. Esta técnica foi introduzida no país há dez anos por causa da gripe A.

O Observador avança que o São João esgotou a sua capacidade, daí que estes doentes tenham sido transferidos para hospitais da região de Lisboa.

Ao jornal, o coordenador do Centro de Referência de ECMO do São João diz que o hospital tem capacidade para ter 15 doentes nestes circuitos e que, actualmente, destes 11 destes 15 são doentes covid-19. Roberto Roncon afirma que houve “um número significativo de doentes que foram referenciados de hospitais do Norte do país”, aos quais o hospital não conseguiu dar resposta.

Em entrevista à Lusa, na semana passada, Roberto Roncon tinha explicado que esta “espécie de tecnologia de ponta”, que era encarada como “técnica de resgate de última linha”, começou a ser aplicada “mais precocemente” em doentes que se encontram em cuidados intensivos.

“Em pandemia é uma ilusão acharmos que temos os recursos ideais. Nunca vamos ter. Se perguntar se tenho os recursos ideais para o programa de ECMO [Oxigenação por Membrana Extracorporal], não. Mas também não temos para cuidados intensivos, nem para a urgência (...). Não podemos ter mais procura do que oferta. Dizer a verdade é uma forma de responsabilizar as pessoas”, refere o especialista do Hospital de São João Roberto Roncon.

O Hospital de São João já “resgatou” doentes dos Açores referenciados para ECMO e Lisboa, onde quer o Hospital São José, quer o Santa Maria têm resposta ECMO, já “veio buscar” ao Norte.

Em entrevista à agência Lusa, o coordenador é claro e directo sobre a capacidade de resposta dos hospitais: “Dizer que é fácil e que vamos responder a todas as solicitações é contar a história da carochinha. Estamos num contexto pandémico”.

O tempo que um doente necessita dessa técnica é “muito variável, mas na covid-19 é elevado” e esse, admite Roberto Roncon, “também é um dos factores de preocupação” actuais porque “é raro o doente que precisa de menos de duas, três semanas de ECMO e existem casos de um ou dois meses”. “Em termos de consumo de recursos isto é brutal”, admite.

Segundo Roberto Roncon, para garantir resposta a solução está na rede e não na generalização, até porque “os países que tentaram generalizar o ECMO tiveram resultados péssimos”.