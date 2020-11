“Só é pescador quem quer”, disse-lhe o avô. E Rafaela Rodrigues fez um livro

Descendente de pescadores, a ilustradora Rafaela Rodrigues começou a pensar há cinco anos numa história ligada ao mar e à pesca depois de conversas que teve com o avô, já na altura pescador reformado. “O meu avô disse-me ‘só é pescador quem quer’ e essa frase marcou-me. Depois de reflectir, percebi que ele tinha uma grande dedicação ao trabalho que tinha escolhido para ser a sua vida”, conta Rafaela, que acabou de lançar O Pescador, o seu primeiro livro, que já está nas bancas.

Dedicando-se à pesca do atum, o seu avô passava cinco a seis meses por ano no mar, longe de casa. Rafaela percebeu, então, que ter esta profissão era mais do que ir para o mar pescar: “Era também deixar a família para trás e dividir o tempo entre o trabalho e a família.”

A ideia do livro consolidou-se depois em conversas com o pai, também pescador, e com outras pessoas de Machico, na Madeira, cidade piscatória onde a ilustradora viveu e cresceu. A história “é sobre a família, a tradição, a herança e sobre a profissão que muitas vezes não está tão presente, mas que é muito importante e que toca a todos, directa ou indirectamente”, explica.

O livro, publicado pela editora Cadmus, começou por ter apenas ilustrações. A dada altura, a autora percebeu que precisava de um fio condutor e que o texto seria importante. “A ideia é que, com os dois, se forme uma história a que depois o leitor possa também acrescentar as próprias experiências, mesmo que não estejam relacionadas com a pesca ou com o mar.”

O objectivo sempre foi ter um livro “bonito”, mas “que fosse educativo, que fizesse com que os mais novos aprendessem e perguntassem aos pais sobre a profissão, de forma a dar início a algumas conversas sobre isso”. Este, aliás, pode ser apenas o primeiro livro de uma colecção de livros sobre profissões que "não estão tão presentes".

Texto editado por Amanda Ribeiro