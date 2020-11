Os ulmeiros de Ribeiro Telles e outras árvores

Respondeu: “Um sobreiro”. Há sete anos, acabava ele de ganhar um prémio internacional de arquitetura paisagista, o Expresso entrevistou-o e perguntou que árvore era a dele. Gonçalo Ribeiro Telles completou a resposta: “É uma árvore que conheço desde pequenino e quando me perguntam para onde vou fugir respondo sempre: para o montado.”

De estatura média, magro e de fato e pulôver como os cavalheiros antigos, ele não estaria a pensar no sobreiro de Águas de Moura que vai nos 236 anos, o mais velho do mundo, 16 metros de altura e a precisar de cinco homens para o abraçar. O Sobreiro Monumental, de alcunha, é também monumento nacional, de honra passada por diploma em 1988.

Nas árvores, Ribeiro Telles passou a vida a apreciar a conversa que elas têm connosco e a combater a desconversa com que retribuímos. O monumento nacional de Águas de Moura, apesar da pompa que lhe prestamos, não deixa de ter hoje a circunstância de ser um sobrevivente. Há dois anos, o Observador contou-o, solitário, a olhar fileiras de vivendas. A reportagem relembrou notícias do PÚBLICO, do verão de 2000: aproveitando o povo estar à volta de um relato de futebol, cinco caterpillares arrasaram 411 sobreiros anónimos, só protegidos por um diploma impotente. 15 anos depois do abate ilegal já se podia construir… E construiu-se.

Foto Gonçalo Ribeiro Telles em 6 de dezembro de 2011 Miguel Manso

Ou, talvez, Ribeiro Telles estivesse mesmo a pensar naquela árvore do hinterland entalado na aproximação das cidades grandes, de Lisboa a Setúbal. Sobreiro Assobiador, chamavam-lhe também os habitantes de Águas de Moura, os mais antigos. Naturalmente, não era ele — de caule grosso e amortecido pela cortiça, de bolotas compactas e folhas coriáceas — que assobiava. O som cantado vinha dos pássaros. “Chamavam-lhe”… “Vinha”… Tempo passado. Já nem as pessoas chamam, nem há pássaros. É que isto da conversa com as árvores ou é uma troca ou morre. Muito da vida Ribeiro Telles passou-se em explicar isso. Demasiadas vezes só na tentativa.

Gonçalo Ribeiro Telles morreu. Nenhum jornal chamou assim ao facto, mas “Gonçalo Ribeiro Telles morreu” deveria ter sido esse o título. Lembraram-no arquiteto paisagista, ambientalista e político, marcas suas, mas há pessoas, como ele, que atingem o estatuto de serem elas. Já ninguém o apresentava: “Ribeiro Telles, o arquiteto paisagista…”

E se havia algo de atualidade para justificar a notícia, como também cabe aos títulos, melhor teria sido não usar o habitual pudor de pedra tombal, “1922-2020”. Isso levou-nos a fazer contas e concluir a ironia do pequeno erro da Natureza por não nos deixar dizer, como se diz de certas árvores (sobreiros, ulmeiros, oliveiras), morreu centenário. Gonçalo Ribeiro Telles morreu, como os robles evocados num título de livro de André Malraux e num verso de Victor Hugo, em homenagem ao general De Gaulle e a Theóphile Gauthier, que um e outro admirava.

Título simples assumido, pois, fui ver uma das obras deixada, um lugar de Lisboa. O PÚBLICO publicou, no dia do anúncio da sua morte, uma fotografia de Daniel Rocha. E eu estive, nesse recanto dos jardins da Gulbenkian, na tarde de sexta feira.

A imagem de Daniel Rocha diz mais que as minhas mil palavras. Num jardim, não com arranjos mas como paisagem, dois patos-reais estavam anichados para onde o sol os chamava; um rapaz deitado de bruços; um casal deitado, ela soerguida para o ver; mais dois patos, de caudas a dar-a-dar (julgo); uma bicicleta encostada pelo pedal a um tronco e respetivos donos: um menino e duas mulheres; um pombo atento a migalhas; um casal, ele falava e ela, de cabeça baixa, ouvia (escutava-o?); dois rapazes, o da garrafa na mão é que falava; três personagens à volta da rapariga mais espalhafatosa, de camisola à marinheiro de Brest, às riscas… Tenho de abrir um parênteses.

(Desculpem, precisei de estar comigo a agradecer). Retomo a fotografia. Uma rapariga descansava um braço na testa, lia o livro que a mão direita lhe mostrava e recebia o prazer que a relva lhe dava à palma dos pés; duas pessoas, encostavam-se aos grandes sacos de mão que trouxeram, viradas para árvores e arbustos, dos quais discutiam o nome em latim; um estorninho preto e um rubirruivo (se calhar dois pombos, sei lá); numa laje de cimento, um tipo deu pelo Daniel Rocha; dois pares de óculos pretos trouxeram uma manta, ele mais interessado nela que o contrário…

Foto Jardim Gulbenkian, Maio de 2015 Daniel Rocha

Eles já eram herdeiros de Ribeiro Telles, talvez não o soubessem mas viviam a regalia. Há uns tempos, a revista Jardins quis saber o que lhe tinha dado, a ele, um urbano, para construir paisagens. Há uma frase do humorista francês Alphonse Allais que parecia já ter posto a questão, há mais de um século: “As cidades deviam ser construídas no campo, onde o ar é mais saudável.”

Ribeiro Telles, que nasceu na esquina da Rua das Pretas com a Avenida da Liberdade, preferiu não ver a piada, porque soube da urgência em desconstruir a contradição. “A minha primeira ligação com a natureza foi ter nascido na Avenida da Liberdade que tinha de importante o que ainda lá está: são os ulmeiros.” E prosseguiu: “Os pardais vinham pernoitar das searas e hortas à volta da cidade, trazendo [às copas dos ulmeiros] um chilrear imenso.”

Noutra entrevista, a já referida ao Expresso, voltou à recordação: “Não calcula o que era o movimento de carros de mulas e bois carregados de hortaliça que vinham pela Estrada de Benfica até à Praça da Figueira.” Rematou: “Os ulmeiros ainda lá estão, os pardais é que não. Desapareceram com o fim das searas.” Foi o que lhe permitiu ver que a Avenida da Liberdade não passa de um vale que corre para o Tejo e as colinas da cidade são margens e o todo é uma paisagem, obra dos homens e da natureza. Na Praça dos Restauradores, como na bacia do Douro e dos seus socalcos de vinha.

Por isso ele levou oliveiras com os seus troncos dramáticos para um campo histórico, o Castelo de São Jorge. E à volta da capela de São Jerónimo, em Belém, não lhe fez rodriguinhos, abriu a sua simplicidade ao Tejo e aos passarinhos (como recordou Miguel Esteves Cardoso, esta semana). Os insetos gostam das folhas dentadas dos ulmeiros, verde-escuras na parte superior e claras na inferior, os pardais gostam dos insetos e as corujas caçam à noite os pardais (o garoto Gonçalo viu-as passar na sua janela da Rua das Pretas, a caminho dos ulmeiros da Avenida). O mundo tem harmonia se lhe reconhecermos a continuidade.

Foto Gonçalo Ribeiro Telles em 20 de Novembro de 2009, na comemoração dos 50 anos dos jardins do Castelo de São Jorge, dos quais foi um dos arquitectos Shamila Mussa

Em 1980, quando falou pela primeira vez na Assembleia da República, o deputado monárquico Ribeiro Telles começou por saudar aqueles que o antecederam. Os moradores de concelho que exerciam os poderes outorgados pelas cartas de foral desde 1254, o povo de Lisboa que fez aclamar o Mestre de Aviz, em 1383, as Cortes constitucionais da Monarquia e os Parlamento das Repúblicas. No Twitter, um homem de esquerda, David Crisóstomo, recordou essas palavras de um homem de direita. O assunto era o tronco comum.

Nada mais importante foi dito sobre a erva daninha do que esse tronco comum recordado esta semana. O assunto foi pura e abençoada arquitetura paisagista.