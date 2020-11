Covid-19: incêndio em unidade de cuidados intensivos na Roménia provoca dez mortos

Dez pessoas morreram, no sábado, na sequência de um incêndio que deflagrou numa unidade de cuidados intensivos de um hospital na Roménia destinado ao tratamento de pacientes com covid-19, revelou a agência nacional responsável pela gestão de situações de emergência.

O fogo deflagrou na unidade de cuidados intensivos do hospital de Piatra Neamt. As chamas propagaram-se a uma sala adjacente e ainda não se sabe qual terá sido a causa do acidente, segundo as autoridades romenas.

Além das dez vítimas mortais, sete outras pessoas ficaram feridas e em estado crítico, incluindo o médico que estava de serviço.

O ministro da Saúde romeno, Nelu Tataru, revelou que seis pacientes que sobreviveram ao incêndio foram transferidos para outro hospital. Por sua vez, o médico de serviço, que ficou com queimaduras graves em 40% do corpo, foi transportado de avião este domingo para um hospital na Bélgica.

“Na legislação futura, [ficará estipulado que] todos os hospitais públicos serão coordenados pelo Ministério da Saúde”, afirmou Nelu Tataru, sem revelar mais detalhes. Actualmente, os hospitais locais são administrados pelos municípios, o que dificulta a supervisão do sistema de saúde.

Segundo o ministro da Saúde romeno, o hospital de Piatra Neamt irá continuar com uma unidade de cuidados intensivos a funcionar num outro piso.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O governo romeno garantiu este domingo que as autoridades de saúde pública e a agência nacional responsável pela gestão de situações de emergência irão verificar as condições de todas as unidades de cuidados intensivos do país a partir de segunda-feira, tendo acrescentado que está em curso uma investigação para averiguar o que esteve na origem do incêndio de sábado.

Este foi o incêndio que mais vítimas mortais provocou na Roménia desde 2015, quando deflagrou um fogo numa discoteca em Bucareste que fez 65 mortos.

A Roménia, que tem um dos sistemas de saúde menos desenvolvidos da União Europeia, registou 360.281 casos e 8926 mortes por covid-19 desde o início da pandemia. Segundo dados deste domingo, quase 13 mil pessoas com covid-19 encontram-se internadas nos hospitais romenos, incluindo 1169 em unidades de cuidados intensivos.