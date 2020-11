GNR pôs fim a festa com 30 pessoas no Monte da Caparica. Encontro violou recolher obrigatório

A GNR pôs fim este sábado a uma festa que reunia cerca de 30 pessoas “em desrespeito das normas referentes ao combate à pandemia”, na localidade de Monte da Caparica, no concelho de Almada.

“Na sequência de uma denúncia que dava conta de uma festa no interior de uma habitação, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde confirmaram a existência do evento, tendo desmobilizado os participantes sem que tivessem oferecido qualquer resistência”, afirma a GNR em comunicado.

A proprietária da residência, uma mulher de 40 anos, foi identificada, “resultando na elaboração de um auto de contra-ordenação”.

Portugal está em estado de emergência desde 9 de Novembro, que se prolonga até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos. A medida abrange 114 concelhos, entre os quais Almada, número que passa a 191 a partir de segunda-feira.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23h e as 5h, enquanto nos fins-de-semana a circulação está limitada entre as 13h de sábado e as 5h de domingo e entre as 13h de domingo e as 5h de segunda-feira.