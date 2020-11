Mesmo sem convite, a covid-19 deve ir à Velo City 2021, em Lisboa

Antes da criação da ciclovia na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, o número de mulheres identificadas nas contagens de ciclistas que usavam a rua andava nas duas por hora, o que não chegava a 3% do total. Actualmente elas são cerca de 30, a cada hora, em média, representando 27% do total de utilizadores de bicicleta e um sinal inequívoco, para o município, de que o investimento da cidade em infra-estrutura e noutras iniciativas de apoio à mobilidade em duas rodas está a valer a pena, ao aumentar a percepção de segurança. A Ciclodiversidade, uma das formas de medir o impacto das políticas de mobilidade e de gestão do espaço público é precisamente a grande palavra-chave da conferência mundial Velo City 2021, que, ainda sob o espectro da Covid-19, se realizará em Junho, em Lisboa.

