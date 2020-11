O dia em que O Navegador deixou de navegar

Desde 1975 que o restaurante O Navegador existia no topo do edifício classificado do Clube Naval, no centro do Rio de Janeiro. Muitos milhares de refeições depois, a pandemia deu-lhe o golpe de misericórdia. Teresa Corção, a chef e proprietária, recorda os dias de choro e ansiedade e explica como se põe fim, da melhor maneira possível, a uma história feliz.