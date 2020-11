Ricardo Melo Gouveia em frente no Challenge Tour

Ricardo Melo Gouveia conseguiu uma notável entrada na Grand Final do Challenge Tour, que o próprio venceu em 2015. Para a prova de encerramento do circuito satélite do European Tour apuravam-se os 45 primeiros classificados disponíveis no respectivo ranking (Road to Mallorca).

O português foi 21.º na penúltima prova da época, o Andalucía Challenge de Cádiz, no Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri, e com isso subiu de 50.º para 47.º naquela tabela, garantindo assim um lugar entre os finalistas que vão estar de quinta-feira a domingo no T-Golf & Country Club, em Palma de Maiorca, nas ilhas baleares espanholas.

O português iniciara a última volta do Challenge de Cádiz entre os 12.ºs, finalizando com o resultado de 73 (+1). Nas três voltas anteriores marcara 72-70-71, para um total de 286 (-2).

Graças a convites, Vítor Lopes foi o outro português em ação nestes dois torneios que antecederam o encerramento do ano 2020. Depois da 7.ª posição obtida em Setembro no Open de Portugal at Royal Óbidos, o algarvio foi 26.º no Challenge de Espanha e 50.º no Challenge de Cádiz.

Vítor Lopes começou muito bem o Challenge de Cádiz – nos dois primeiros dias, com ‘scores’ de 70-71, esteve sempre no top-10. Mas a segunda metade do torneio já não lhe correu de feição: 77-76, para um total de 294 (+6).

O vencedor em Cádiz foi o espanhol Pep Angles, com 274 (-14). À distância mínima, o seu compatriota Alfredo Garcia-Heredia partilhou o segundo lugar com o inglês Matthew Baldwin e subiu 142 posições na Road to Mallorca para 42.º, conquistando assim “in-extemis” um lugar na Grand Final.

