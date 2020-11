França continua sem rivais nas meias-finais da Liga das Nações

Um dia depois de garantir em Portugal a presença nas meias-finais da segunda edição da Liga das Nações, a França continua sem conhecer o nome de nenhum dos restantes três semifinalistas da competição. Neste domingo, no fecho da penúltima jornada da prova, a Bélgica derrotou a Inglaterra e vai discutir com a Dinamarca o primeiro lugar do Grupo 2, enquanto no Grupo 1, que vai definir quem será o país anfitrião das partidas decisivas, a luta continua a ser a três: a Itália está em vantagem, mas Países Baixos e Polónia ainda têm hipótese.

No Grupo 3, a França já ganhou a luta com Portugal e terça-feira já só faltará decidir se será a Suécia ou a Croácia a selecção despromovida à Liga B, mas para as três vagas que restam nas meias-finais da Liga das Nações, ainda há sete candidatos.

Depois de na véspera a Espanha ter perdido a vantagem que tinha sobre a Alemanha ao empatar a um golo na Suíça – os espanhóis só se apuram se derrotarem amanhã os alemães em Sevilha -, neste domingo foi a vez de a Bélgica e a Itália assumirem a pole position na luta pelo apuramento.

O Grupo 1, que tem uma importância redobrada por ser o que vai definir quem sucede a Portugal na organização da “final four” – Itália, Países Baixos e Polónia foram os países que se candidataram a receber a fase decisiva da competição -, é o mais indefinido. A vantagem, no entanto, é italiana.

No Città del Tricolore, casa habitual do Sassuolo, Jorginho na transformação de uma grande penalidade e Berardi marcaram para a “squadra azzurra”, que conseguiu uma importante vitória (2-0) frente à Polónia, que liderava o grupo. Com este triunfo, a Itália fica apenas a depender de si próprio: se ganhar na quarta-feira na Bósnia, que já está despromovida à Liga B, garante a vitória no grupo e as “meias” em solo italiano.

Apesar da derrota, a Polónia e os Países Baixos, que derrotaram os bósnios por 3-1, ainda podem garantir o apuramento. As duas selecções vão defrontar-se em Chorzów e precisam de vencer e esperar que a Itália some os três pontos na Bósnia.

No Grupo 2, a luta é a dois depois de a Bélgica colocar a Inglaterra fora da corrida. Os belgas venceram os ingleses por 2-0 (golos de Tielemans e Mertens) e precisam de um empate na recepção à Dinamarca, que derrotou a Islândia (2-1).

Nas ligas inferiores da competição, realce ainda para a Hungria, primeiro adversário de Portugal na fase de grupos do Euro 2020: os húngaros empataram em Budapeste com a Sérvia (1-1) e vão discutir na última jornada com a Rússia e a Turquia a promoção à Liga A.