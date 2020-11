Promotores de Espectáculos anunciam “protesto pela cultura” a 21 de Novembro

A Associação de Promotores de Espectáculos, Festivais e Eventos (APEFE) marcou uma ‘Manifestação pela Cultura’ para o dia 21 de Novembro, em Lisboa, anunciou este domingo aquela entidade. “Manifestação pela Cultura. Campo Pequeno. Sábado 21 Novembro às 10h30”, lê-se numa publicação partilhada pelas 19h30 deste domingo na página oficial da APEFE na rede social Facebook.

Contactada pela Lusa, Sandra Faria, da APEFE, explicou que a manifestação irá decorrer “dentro do Campo Pequeno, como se de um espetáculo se tratasse”. Ou seja, “cumprindo as regras impostas pela Direcção-Geral de Saúde” e com a capacidade do recinto limitada a duas mil pessoas. Segundo Sandra Faria, a APEFE convidou “associações e movimentos formais e informais do sector”, bem como “artistas” a juntarem-se ao protesto. “No início da semana será divulgado o nosso manifesto”, referiu.

As salas de espectáculos encerraram em Março, quando foi decretado o primeiro estado de emergência, embora os espectáculos tenham começado a ser adiados ou cancelados antes disso, e puderam reabrir a partir de 1 de Junho, mas com normas de higiene e segurança.

Com a entrada em vigor do segundo estado de emergência e o decreto de um novo recolher obrigatório, desta vez parcial, salas de espectáculos um pouco por todo o país viram-se obrigadas a alterar horários ou a adiar programação, de modo a conseguirem sobreviver. Para a APEFE, esta decisão “é uma grande machadada no sector”. “Que nós não compreendemos, porque se as regras são cumpridas exemplarmente nas salas, e se as salas são seguras — e são mais seguras do que ir ao supermercado —c, como é que os supermercados podem estar abertos e as salas de espetáculos não, dentro daqueles horários, quando a circulação é organizada, quando há distanciamento social entre as pessoas, quando é obrigatório o uso de máscara?”, questionou Sandra Faria, da APEFE, em declarações à Lusa na quarta-feira.

O sector da Cultura, que “já está a viver uma tragédia em 2020”, “vê essa tragédia agravada com estas restrições dos fins de semana”. Também a Plateia - Associação de Profissionais das Artes Cénicas sublinhou que, “incompreensivelmente, o anúncio das medidas restritivas não foi acompanhado por um anúncio de medidas de apoio aos trabalhadores e às actividades mais afectadas”.

O anúncio das novas medidas geraram preocupação na Plateia e também no Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, Audiovisual e Músicos (Cena-STE). “A Plateia vê com preocupação as terríveis consequências destas medidas para milhares de trabalhadores, centenas de estruturas artísticas e culturais em todo o país, e para a participação cultural e acesso à cultura de toda a população”, refere aquela associação num comunicado divulgado na segunda-feira.

Já o dirigente do Cena-STE, Rui Galveias, em declarações à Lusa, considerou a limitação de circulação ao fim de semana “mais um prego no caixão” do sector da Cultura, que já está “numa situação dramática”. “Olhamos para tudo isto com muita preocupação. Entendemos a necessidade de cuidar das pessoas, entendemos que os números são dramáticos, mas não conseguimos compreender estados de emergência, quando as pessoas têm aderido às regras”, salientou.