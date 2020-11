Grande Prémio e Prémio do Público na Polónia para A Metamorfose dos Pássaros

A Metamorfose dos Pássaros continua o seu percurso premiado. Depois do Prémio da Crítica Internacional no Festival de Berlim, onde teve a sua estreia mundial, depois de distinções em festivais em Vilnius, Lituânia, em Curitiba, no Brasil, em Pesaro, Itália, San Sebastian, Espanha, ou no IndieLisboa, onde foi distinguida com o Prémio de Melhor Realização e Prémio do Público, aquela que é a primeira longa-metragem de Catarina Vasconcelos foi agora duplamente premiada no Festival New Horizons, na Polónia: é dela o Grande Prémio do Festival e o Prémio do Público.

Organizado desde 2001, o New Horizons tem lugar anualmente em Wroclaw, sendo que este ano, devido à pandemia de Covid-19, decorreu integralmente online, entre 5 e 15 de Novembro. No discurso de agradecimento, incluído no comunicado enviado à imprensa pela Portugal Film, Catarina Vasconcelos diz-se “muito comovida por saber que o filme foi recebido de forma tão bela e sensível” num país, a Polónia, que “passa neste momento por um período terrível onde as liberdades e garantias estão a ser postas em causa e onde a comunidade LGBTQ é alvo de uma política homofóbica que tem vindo a escalar”. Despede-se com um desejo: “Que o cinema possa sempre ser mais forte do que a barbárie e que os filmes possam ser sempre gestos de liberdade”.

Baseado na história da família da realizadora, “A Metamorfose dos Pássaros não é exactamente um documentário, nem é exactamente uma ficção”, escrevia Jorge Mourinha no PÚBLICO quando da estreia em Berlim, em Fevereiro. Evocando o realismo mágico latino americano e a ideia de saga familiar, como referido então, “a ficção que aqui existe baseia-se sempre em dados reais; o que há de documental é distorcido pelas invenções com que se vão preenchendo as lacunas”.

Com estreia em Portugal prevista para o primeiro trimestre de 2021, A Metamorfose dos Pássaros, uma produção da Primeira Idade com distribuição internacional da Portugal Film – Agência Internacional de Cinema Português, já passou por mais de 40 festivais internacionais, acumulando mais de dez prémios. Será estreado comercialmente na China, Espanha, Lituânia e Itália, decorrendo neste momento negociações para se expanda a outros territórios.