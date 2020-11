Morreu Soumitra Chatterjee, herói de Satyajit Ray e bengali “quintessencial”

Morreu o actor indiano Soumitra Chatterjee, aos 85 anos, na sequência de problemas de saúde provocados pela infecção com o covid-19. Era um dos nomes mais prestigiados do cinema e do teatro indiano, especialmente do cinema e do teatro bengalis, e um dos actores indianos de fora do universo de Bollywood mais conhecidos internacionalmente. Se o nome de Soumitra Chatterjee não despertar, ao leitor, uma associação imediata, pense em Satyajit Ray, porque se tiver visto alguns filmes de Ray é grande a probabilidade de se ter cruzado com Chatterjee: a começar pela última parte da Trilogia de Apu (em 1959) até praticamente ao final da obra do cineasta (Os Ramos das Árvores, em 1990, seu penúltimo filme), Soumitra Chatterjee esteve em 14 filmes de Satyajit Ray, incluindo alguns dos mais célebres, como Charulata, Dias e Noites na Floresta, O Deus Elefante ou A Casa e o Mundo, entre outros.

Continuar a ler