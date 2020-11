Covid-19 em Portugal: o dia com mais recuperados, o dia com mais doentes em cuidados intensivos

Primeiro as boas notícias. Há mais 5135 doentes recuperados da covid-19 em Portugal, o maior aumento diário de recuperações de sempre. No total, 122.517 portugueses já recuperaram da doença desde o início da pandemia. Os números, divulgados este sábado, dizem respeito à totalidade do dia de sexta-feira. Nesse dia, Portugal registou mais 55 mortes e 6602 casos confirmados de covid-19.

Em Maio, Portugal registou, de um dia para o outro, mais de 9 mil recuperados, mas, como explicou então a ministra da Saúde, Marta Temido, esse grande aumento deveu-se a uma alteração nos critérios de contabilização, que fez duplicar o número de casos recuperados. Assim sendo, esta sexta-feira representou o dia com mais recuperados de sempre.

O boletim da DGS revela também que o número de pessoas internadas, indicador que tem vindo a aumentar nas últimas semanas, teve uma descida. Há 2798 doentes internados (menos um do que na quinta-feira). Por outro lado, o número de pacientes em unidades de cuidados intensivos (UCI) voltou a aumentar e atingiu um novo máximo. Existem 413 doentes em UCI, mais 25 desde o último balanço.

O país já registou 211.266 casos confirmados de infecção desde o início da pandemia e 3305 mortes.

Há mais 1412 casos activos, o que significa que 85.444 portugueses ainda lidam com a doença.

Grande parte dos novos casos de sexta-feira foram diagnosticados em duas regiões do país: o Norte tem mais 4154 casos (62%) e Lisboa e Vale do Tejo 1563 novas infecções (cerca de 29%).