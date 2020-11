Costa volta a pedir para se ficar em casa. “Vai ser muito duro para todos”

Sem fato, de pullover e camisa, o primeiro-ministro sentou-se para os portugueses e voltou a enumerar as razões que motivaram um esforço “suplementar” para os próximos dois fins-de-semana. Horas antes de todos os negócios fecharem para um recolher obrigatório, António Costa voltou a pedir contenção e procurou explicar que as medidas servem para evitar um “mal menor”.

Das 13h até às 8h, o comércio e a restauração têm de encerrar, com algumas excepções. Costa admitiu que as medidas deste fim-de-semana “muito diferente" vai ser “muito duro para todos”, especialmente para os negócios que dependem dos fins-de-semana. “Vamos ter de ficar em casa à tarde e à noite. Vai ser muito duro para todos, que gostariam de fazer livremente o que lhes apetecesse. Vai ser muito duro para muitas actividades económicas, para a restauração, para o comércio, que vão ter prejuízos grandes este fim-de-semana.”

Costa enumerou três razões que, para o Governo, justificam as medidas restritivas. A primeira é natural: o crescimento enorme de casos na segunda vaga, comparativamente à primeira vaga, merece novos cuidados, e especialmente depois do país superar os 200 mil casos de infecção. “Ainda ontem tivemos 6653 novos casos, mais de quatro vezes do que tivemos na primeira fase. Isso significa que temos mesmo de travar a continuação do crescimento desta pandemia”, enalteceu António Costa, apontando para um papel com a evolução da curva epidemiológica.

O primeiro-ministro também procurou relembrar o impacto do confinamento durante a primeira fase, que obrigou o país a fechar-se em casa e levou a um “enorme custo do ponto de vista da saúde mental, afectivo, social e económico”.

“Foram milhares de empregos que foram destruídos e uma imensa perda de rendimentos por parte das famílias, e muitas actividades ficaram mesmo fechadas para sempre. Nós temos de evitar isto e por isso optamos pelo mal menor, que é concentrar este esforço nestes fins-de-semana, para tentar preservar a continuidade da vida normal durante a semana sem voltar a interromper o ano lectivo e as actividades económicas”, afirmou.

Repetindo a mensagem que tentou passar na quinta-feira sobre os convívios de Natal, em que pediu que as famílias preparassem as festas de forma diferente, António Costa lembrou que “cada um de nós sozinho nem contamina ninguém, nem é contaminado”, mas o risco de contágio aumenta à medida que se vão juntando mais pessoas. “Se em vez de dois formos três, quatro ou cinco, o risco vai aumentando. Portanto só há uma forma de travar a cadeia de transmissão: é isolarmo-nos o mais possível e evitar os contágios.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

António Costa terminou o vídeo a pedir aos portugueses que fizessem este esforço para apoiar “os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, técnicos de diagnóstico, àqueles que estão neste momento nos hospitais ou nos centros de saúde a fazer um esforço imenso” para travar a pandemia.

“Só nós os podemos ajudar. Eu, você, cada um de nós”, conclui o primeiro-ministro.

O recolher obrigatório previsto pelo estado de emergência decretado pelo Governo, em vigor até ao dia 23 de Novembro, e engloba os próximos dois fins-de-semana. Durante a semana, os portugueses têm de permanecer em casa entre as 23h e as 5h. Estas medidas estão em vigor em 191 concelhos.