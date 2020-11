Ana Gomes: a vida e o mundo da socialista que quer ser Presidente

Um almoço secreto, em Novembro de 1985, em que participaram, entre outros, Mário Soares, então primeiro-ministro, e Ximenes Belo, recentemente nomeado bispo de Díli, terá travado a integração de Timor-Leste na Indonésia, então praticamente acordada entre os dois países. Belo contou a Soares as atrocidades que eram cometidas no território ocupado e isso terá sido determinante para que Portugal, que na altura dava o caso como perdido, mudasse a sua posição e passasse a lutar com empenho pela autodeterminação de Timor.

