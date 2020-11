Vamos fazer pão? Este livro tem 40 receitas caseiras (e aqui ficam três para treinar)

O confinamento pôs-nos de mãos na massa (literalmente): foram bolos dignos de fotografias, autênticos repastos que nos confortaram em tempos mais difíceis e muito, muito pão caseiro a sair do forno. Alguns estaladiços, consistentes e deliciosos — outros... não tão bem sucedidos. Agora, Isabel Zibaia Rafael, autora do blogue Cinco Quartos de Laranja, lança o livro Vamos fazer pão, onde partilha 40 receitas de pão caseiro, desde o de beterraba ao do caco com alfarroba. No P3 partilhamos três, para abrir o apetite.

Pão de trigo e aveia

Ingredientes

Para o pré-fermento:

150 g de farinha de trigo T65

100 g de água

2 g de levedura seca de padeiro

Para a massa:

Toda a massa do pré-fermento

250 g de farinha de trigo T65

75 g de farinha de trigo integral

25 g de farinha de aveia

200 g de água tépida

30 g de azeite

10 g de mel

3 g de levedura seca de padeiro

9 g de sal

Flocos de aveia grossos para polvilhar q.b.

Azeite, óleo ou manteiga para untar q.b.

Farinha para polvilhar q.b.

​Preparação

1. Para o pré-fermento, misturar a água, a farinha e a levedura, numa taça. Tapar e deixar descansar entre 30 e 45 minutos.

2. Para a massa, juntar ao pré-fermento as farinhas previamente misturadas com o sal. Adicionar a água, o azeite, o mel e a levedura. Mexer.

3. Trabalhar a massa até que fique lisa.

4. Formar uma bola com a massa. Colocar numa taça untada com um pouco de azeite. Tapar e deixar levedar durante cerca de 45 minutos, dependendo da temperatura ambiente.

5. Assim que estiver lêveda, colocar a massa numa superfície polvilhada com farinha. Modelar o pão em forma de rolo.

6. Colocar a massa numa forma de bolo inglês untada com manteiga, azeite ou óleo, com a emenda virada para baixo.

7. Pincelar a superfície da massa com água morna. Polvilhar com flocos de aveia.

8. Tapar e deixar descansar durante cerca de 45 minutos.

9. Levar ao forno pré-aquecido a 220ºC durante cerca de 30 minutos.

10. Ao retirar do forno, deixar na forma durante cerca de 2 minutos. Desenformar e deixar arrefecer em cima de uma rede.

Foto Pão de trigo e aveia DR/<i>Vamos fazer pão</i>

Pão de alfarroba com quinoa

Ingredientes

500 g de farinha de trigo T65

50 g de farinha de alfarroba

10 g de mel

340 g de água

½ colher de chá de levedura seca de padeiro

9 g de sal

60 g de quinoa branca

Azeite para untar q.b.

Farinha para polvilhar q.b.

Preparação

1. Misturar as farinhas numa taça. Adicionar o mel, a água, a levedura e o sal. Mexer muito bem. Trabalhar um pouco a massa.

2. Colocar a massa numa taça ou caixa untada com azeite e tapar.

3. Deixar levedar entre 8 e 12 horas, dependendo da temperatura ambiente.

4. Dividir a massa em oito porções iguais. Com a ajuda de um pouco de farinha, moldar pequenos cacetes.

5. Passar a parte de cima dos cacetes pela quinoa, previamente lavada e bem escorrida.

6. Colocar os cacetes num tabuleiro ondulado e perfurado, próprio para baguetes. Tapar e deixar levedar entre 30 e 40 minutos.

7. Na base do forno, colocar um tabuleiro/assadeira de metal vazio e pré-aquecer a 250ºC.

8. Antes de colocar no forno, fazer um corte a meio nos cacetes.

9. Ao colocar os cacetes no forno, baixar a temperatura para 220 ºC e despejar uma taça de água ou cubos de gelo no tabuleiro quente. Fechar imediatamente o forno. Deixar cozer durante cerca de 20 minutos.

10. Antes de servir, deixar arrefecer em cima de uma rede.

Pão de cerveja com alperces e ameixas secas

Ingredientes

Para o pré-fermento

Foto Pão de alfarroba com quinoa DR/<i>Vamos fazer pão</i>

125 g de cerveja branca 125 g de farinha de centeio

1/8 de colher de chá de levedura seca de padeiro

Para a massa

Toda a massa do pré-fermento

300 g de farinha de trigo T65

25 g de farinha de trigo integral

50 g de farinha de centeio

5 g de levedura seca de padeiro (no verão, costumo reduzir para 3 g)

220 g de água

20 g de cerveja branca

9 g de sal

100 g de ameixas

100 g de alperces secos

Azeite para untar q.b.

Farinha para polvilhar q.b.

Farinha de arroz

Preparação

1. Para o pré-fermento, misturar a cerveja com a farinha e a levedura, num frasco ou numa taça. Mexer bem. Tapar e deixar descansar entre 8 e 12 horas. Pode ser feito à noite para ser usado no dia seguinte.

Dica da autora Servir com uma tábua de enchidos.

2. Para a massa, misturar a farinha com a água e a cerveja. Mexer. Tapar e deixar descansar entre 20 e 30 minutos.

3. Adicionar o pré-fermento, o sal e a levedura à massa. Trabalhar a massa até que todos os ingredientes estejam bem incorporados.

4. Tapar e deixar descansar entre 20 e 30 minutos.

5. Incorporar na massa as ameixas, sem caroço, e os alperces picados grosseiramente e previamente demolhados.

6. Formar uma bola com a massa. Colocar numa taça untada com azeite. Tapar e deixar descansar durante cerca de 1 hora, dependendo da temperatura ambiente.

7. Numa superfície polvilhada com farinha, enrolar o pão, dando-lhe o formato desejado. Colocar num cesto de fermentação, previamente polvilhado com farinha de arroz, com a emenda virada para cima. Tapar e deixar descansar durante cerca de 45 minutos.

8. Colocar um tacho de ferro fundido e a respectiva tampa no forno e pré-aquecer a 230 ºC.

9. Assim que estiver quente, retirar o tacho do forno e colocar a massa no tacho, com cuidado, virando o cesto, de modo que a emenda do pão fique na base do tacho. Colocar a tampa, levar o tacho quente ao forno e cozer por 30 minutos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

10. Retirar a tampa ao tacho e deixar cozer por mais 20 minutos ou até que o pão fique dourado, mantendo a temperatura do forno.

Mais populares A carregar...

11. Retirar o pão do tacho e deixar arrefecer em cima de uma rede.

Foto Pão de cerveja com alperces e ameixas secas DR/<i>Vamos fazer pão</i>