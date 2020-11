De Trump a Bolsonaro: World Press Cartoon 2020 marcado pela política internacional

A exposição do World Press Cartoon 2020 conta com a exposição dos 280 melhores cartoons publicados em 2019 na imprensa mundial — em formato impresso ou digital —, escolhidos por um júri. Nestes cartoons estão incluídos os nove premiados na gala de Setembro do World Press Cartoon 2020. Nesta que é a 15.ª edição do evento, estão representadas várias figuras da política internacional, como o ainda presidente norte-americano, Donald Trump, e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Referente a um ano marcado pela censura do New York Times aos cartunistas, a exposição pode ser visitada no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha até 29 de Novembro.

As 280 obras provêm de 150 publicações de meia centena de países e “são sobre a actualidade, mas não sobre acontecimentos precisos”, diz, ao P3, António Antunes, cartunista e director do Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, palco do evento desde 2017. Destas obras, a 19 de Setembro foram premiadas nove, três por categoria (caricatura, editorial e desenho humorístico). As obras vencedoras são da Alemanha, Brasil, Croácia, Grécia, França, Portugal e Turquia. O português Pedro Silva recebeu o terceiro prémio na categoria caricatura com uma representação da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. Os restantes premiados podem ser consultados no site do World Press Cartoon.

Texto editado por Ana Maria Henriques