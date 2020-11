Quinze dias

Já lá vão duas semanas, li o artigo semanal de Maria João Marques (M.J.M.) no PÚBLICO, intitulado “Livrem-me dos covidiotas”. A autora dividia o mundo entre indefectíveis seguidores das políticas sanitárias, negacionistas do vírus e da doença, mais os covidiotas. Como não me reconheço nas duas primeiras classes, imediatamente acatei as “ordens” de M.J.M. e arrumei-me na dos covidiotas. Não que me preocupe a ideia que M.J.M. tem de mim, ela que pense o que quiser. Quis-me parecer, porém, que me imputava o pensamento de que não me incomodo com a morte dos mais velhos, o que é totalmente falso, até porque sou um deles. Agora, qual não é o meu espanto ao verificar, no artigo desta semana (“O Governo que nos tirou os fins-de-semana”), que M.J.M. considera as recentes medidas do Governo para os dois próximos fins-de-semana uma “decisão atroz”, que “vai dar cabo da economia”. Ela até avisa que não virou covidiota, mas, para quem há quinze dias proclamava que “não há escolha entre conter a pandemia e salvar a economia, porque com uma pandemia à solta nenhuma economia resiste”, é de louvar a “cambalhota”. Afinal, não sou tão covidiota como lhe parecia.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Aeroportos

Portugal deve adoptar, tal como Espanha já o fez, a obrigatoriedade da apresentação de um teste negativo à covid-19 e, quem o não fizer, pagará uma multa considerável. De outra forma, Portugal continuará a ter as portas escancaradas para a entrada do vírus e se já antes isto era intolerável, no presente é criminoso. O governo tem de agir sem medo e imediatamente para, assim, precaver as entradas antecipadas para o Natal. Antes que seja demasiado tarde.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Morais Sarmento e o Chega

São no mínimo confrangedoras as declarações de Nuno Morais Sarmento, vice-presidente do PSD em entrevista ao PÚBLICO. Para justificar o apoio do Chega, para o PSD chegar ao poleiro nos Açores, o entrevistado desfaz-se em comparações, esquecendo ou talvez não que, a ser verdade tudo o que o que diz sobre os adversários políticos e fazendo o mesmo, perde toda a razão. O povo, do qual faço parte há umas largas dezenas de anos, começa a estar farto destas tristes jogadas que se vão tornando, infelizmente, cada vez mais banais.

Carlos Leal, Lisboa

Moçambique martirizado

A CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – é o elo de ligação com todo o espaço lusófono, o qual não pode perder esse desejo fraterno entre todos os povos, mormente na sua defesa. Assim, estamos estupefactos e até incrédulos com o seu silêncio sepulcral, bem como de outras instituições internacionais, perante os sangrentos acontecimentos levados a cabo pelo criminoso estado islâmico no Norte de Moçambique, em que as últimas notícias nos dão conta da horrorosa decapitação de cinquenta pacíficos moçambicanos, para além de milhares de vítimas que sucumbiram às mãos de tais sanguinárias hordas selvagens. Finalizo, perguntando: por onde andarão os capacetes azuis da ONU e a nossa elite militar? Ninguém faz nada?

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Combate à covid-19

No combate à pandemia de covid-19, em sede laboratorial, numa corrida contra o tempo, procura criar-se uma vacina eficaz para combater este flagelo que tem dizimado vidas inocentes sem escolher raças, cores ou condição social, no que parece ser uma guerra sem quartel, onde só há derrotados.

Temos ouvido falar que vários países intensificam esforços na produção de uma vacina eficaz para o problema cujo autor aponta num sentido, mas que verdadeiramente desconhecemos, alimentando-se muita polémica sobre a origem, os culpados e a intenção por detrás da disseminação do problema que está a potenciar situações de ruptura nos sistemas de saúde.

A verdade é que não obstante o esforço que tem sido feito para se encontrar a cura para o problema, ou travar a sua propagação, apesar de serem muitos os países a trabalhar nesse sentido, percebemos através dos órgãos de comunicação social que parece existir uma outra guerra em que os países a trabalhar na descoberta da vacina estão a concorrer entre si, numa corrida desenfreada sobre qual seria o primeiro a descobrir o tratamento mais eficaz, o que inevitavelmente poderá desencadear uma guerra comercial com consequências, em que os derrotados, serão os cidadãos mais vulneráveis.

Américo Lourenço, Sines