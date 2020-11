Etiópia acusa rebeldes tigré de bombardearem dois aeroportos

O conflito na Etiópia está a subir de intensidade, confirmando os receios de que o país pode voltar a ser palco de uma nova guerra civil. O Governo acusa os líderes regionais de Tigré de terem bombardeado dois aeroportos de uma província vizinha.

Os ataques visaram dois aeroportos na região de Amhara, vizinha de Tigré, mas cujas forças militares têm combatido ao lado do Exército nacional que lançou uma ofensiva na semana passada. O aeroporto de Gondar foi atingido na sexta-feira, mas o bombardeamento contra o aeroporto de Bahir Dar falhou o alvo, disse o Governo etíope.

A Frente de Libertação do Povo Tigré (FLPT), o partido que governa o Tigré, confirmou ataques contra “bases militares” na região vizinha, como retaliação pelos bombardeamentos pelo Exército etíope. “Enquanto os ataques contra o povo do Tigré não cessarem, os ataques irão intensificar”, afirmou o porta-voz da FLPT, Getachew Reda.

Há já 11 dias que o Exército etíope combate as forças tigrés, num conflito que muitos receiam poder arrastar o resto do país e até países vizinhos. A operação militar foi lançada pelo primeiro-ministro, Abiy Ahmed, que denunciou ataques das forças tigrés contra bases militares. Desde então, o Exército tem lançado ataques aéreos e terrestres na região no norte do país e há dois dias disse ter feito progressos na frente ocidental.

Sem comunicações nem acesso à região, há apenas o relato de centenas de mortos e milhares de refugiados que atravessaram a fronteira para o Sudão desde o início dos combates. Mais de 14.500 pessoas procuraram refúgio no país vizinho, de acordo com os cálculos do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Amnistia Internacional denunciou um massacre contra a população civil numa aldeia onde centenas de pessoas terão sido esfaqueadas até à morte. A Comissão de Direitos Humanos da Etiópia, nomeada pelo Governo, mas independente, diz a Reuters, vai enviar uma equipa de investigadores ao local para verificar os relatos.

O conflito reflecte o mal-estar crescente entre as várias etnias que compõem a Etiópia e que noutras ocasiões já deram origem a outros episódios de violência. Com Ahmed, a Etiópia passou a ser governada pela primeira vez por um membro da etnia oromo, que pôs fim ao domínio dos tigré sobre o aparelho de Estado, apesar de serem minoritários.

A FLPT acusa Ahmed, que recebeu em 2019 o Prémio Nobel da Paz por ter assinado um acordo paz com a Eritreia, de ter perseguido os tigré desde que chegou ao poder.