Brasileiros escolhem “prefeitos” com a pandemia nas mentes

Quem esperava que o cenário de polarização trazido das eleições presidenciais de 2018 fosse transferido para as eleições municipais deste domingo enganou-se redondamente. Com a atenção focada na gestão quotidiana e no reconhecimento por vezes quase pessoal do trabalho dos “prefeitos”, os 5569 municípios brasileiros em jogo mostram uma preferência pelos partidos mais centristas, castigando, sobretudo, os candidatos ungidos pelo Presidente Jair Bolsonaro.

