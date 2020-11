A resposta dos portuenses ao recolher obrigatório mostrou-se tão instável como a meteorologia, que ameaçou chuva a manhã toda mas ainda raiou sol. Umas mais apressadas, outras descontraídas, as pessoas foram abandonando as ruas do Porto ao final da manhã, mas a cinco minutos das 13h ainda se via movimento em ruas como a de Santa Catarina.

Texto: Inês Moura Santos