Olha quem voltou

1. Neste dia volto ao contacto com os leitores do PÚBLICO, após um interregno de quatro anos, justificado pelo exercício de funções na presidência do órgão disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol. Na altura, a 24 de Abril de 2016 (madrasta data para quem ia autocensurar-se por inteiro), afirmei que não ia exercer uma nova actividade; tratava-se, isso sim, de uma nova vida. Na verdade, aquele que exercia ao limite – alguns diziam que tinha liberdade a mais - a sua liberdade de expressão, quedou mudo, julgo que para descanso de muitos. E finalizei esse artigo agradecendo aos leitores e afirmando: o Meirim vai mudar de vida, mas o Meirim não vai mudar. E não mudei durante quatro anos, embora tenha voltado a mudar de vida.

Continuar a ler