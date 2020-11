Sérgio Ramos falha dois penáltis e atrapalha a Espanha

Dois penáltis falhados por Sérgio Ramos complicaram o acesso da Espanha à final a quatro da Liga das Nações. O conjunto de Luis Enrique empatou este sábado, ao cair do pano, com a Suíça, em Basileia, a uma bola, deixando a decisão do Grupo A para a última jornada, onde defronta, em casa, a Alemanha. A equipa germânica bateu a Ucrânia, por 3-1, ficando a um empate do apuramento, já que tem uma ligeira vantagem nos golos marcados.

A pálida exibição dos espanhóis até poderia ter sido ultrapassada facilmente no marcador não tivesse Sérgio Ramos em noite particularmente negativa no que se refere à sua veia goleadora. Numa altura em que a sua equipa perdia por 1-0, depois de Freuler ter aberto o marcador para os suíços – onde o benfiquista Seferovic foi titular - aos 26’, o defesa central do Real Madrid, que havia evitado instantes antes o segundo golo do adversário, acabou por desperdiçar o primeiro de dois castigos máximos, aos 58’.

Ramos, que não falhava um penálti desde 9 de Maio de 2018, tendo registado 25 golos depois dessa data pela “roja”, não deixou de ser afectado pelo lance, até pela forma displicente com que tentou marcar o segundo, aos 80’. Num remate “à Panenka”, acabou por voltar a deixar brilhar Sommer, que defendeu facilmente.

As coisas só não correram pior para os espanhóis, porque quase em cima dos 90’, Gerard Moreno chegou mesmo ao empate, mas não evitou a perda da liderança do Grupo A para a Alemanha.

Mas, em Leipzig, também os germânicos começaram mal frente aos ucranianos. Logo aos 11’, os visitantes adiantaram-se no marcador, com Roman Yaremchuk a assinar o golo, após uma recarga.

A vantagem não durou muito, com a turma germânica a iniciar a reviravolta aos 23’. Leroy Sané foi o autor, antes de Timo Werner chamar a si todo o protagonismo ao bisar no encontro. Aos 33’ colocou a equipa da casa pela primeira vez em vantagem e confirmaria o triunfo aos 64’.

Os germânicos viajam agora para Sevilha, para a última ronda do grupo, nesta quarta-feira, bem mais tranquilos, sabendo que bastará um empate para assinarem o apuramento. Os espanhóis dependem de si próprios, mas não terão o apoio do seu público para lutarem pelo triunfo, o único resultado que lhes serve.

A derradeira jornada do Grupo A, terá ainda o embate entre a Ucrânia e a Suíça que tentarão evitar o último lugar e a descida à série B da Liga das Nações.