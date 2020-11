Portugal-França: chegou a hora dos campeões

Os destinos de Portugal e França, campeões da Europa e do Mundo em exercício, voltam a cruzar-se esta noite (19h45, RTP1), no Estádio da Luz, para “decidir” quem marcará presença na final four da Liga das Nações. Uma equação que uma vitória lusa poderá simplificar, embora o nulo mantenha boas perspectivas de passagem às meias-finais, sabendo-se que um triunfo francês reduzirá praticamente a cinzas quaisquer possibilidades de revalidação do título de 2019.

