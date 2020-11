Johnson e Thomas entre os líderes provisórios do Masters

Dustin Johnson e Justin Thomas, respectivamente números 1 e 3 no ranking mundial, estão entre os líderes do Masters Tournament, num grupo que conta ainda com o australiano Cameron Smith e o mexicano Abraham Ancer, todos com um total de 135 pancadas, 9 abaixo do Par 72, no Augusta National Golf Club, na Georgia.

Mas estas são classificações provisórias, já que a segunda volta do torneio – um dos quatro majors do golfe – só hoje de manhã se concluirá, tal como a primeira volta só se concluíra na sexta-feira de manhã. Tudo por causa da paragem de três horas na jornada inaugural de quinta-feira, provocada por uma forte chuvada.

Dustin Johson e o inglês Paul Casey eram os líderes aos 18 buracos, com 65 (-7). Ontem, Johnson, o vencedor da FedEx Cup 2020, acrescentou-lhe um 70 para se manter no topo, ao passo que Casey está em queda – seguia com +1 após 11 buracos de segunda volta e no lote dos 14.ºs, com -6. Quanto a Thomas, depois de um 66 (-6), marcou 69.

Abraham Ancer (68-67) e Cameron Smith (67-68), 21.º e 46.º no ranking mundial, mantiveram o alto nível, numa segunda volta em que brilharam Patrick Cantlay, os ingleses Danny Willett e Tommy Fleetwood e a estrela norte-irlandesa Rory McIlroy, todos com 66 (-6).

Tiger Woods, a defender o título, e depois do 68 (-4) inaugural, seguia em Par do campo após 10 buracos, entre os 22.ºs. E o principal favorito nas bolsas de apostas, Bryson DeChambeau, lutava para passar o cut, que será feito hoje aos 36 buracos para os 50 primeiros e empatados, de entre 92 participantes. DeChambeau seguia com +1 no agregado após 12 buracos, quando o cut está provisoriamente fixado em Even Par.

Veja mais em www.golftattoo.com