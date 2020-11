A França, outra vez

A vitória no Euro 2016 e o empate conquistado com uma exibição autoritária, há um mês, no Stade de France pareciam ter exorcizado um fantasma de muitas décadas, mas, mais uma vez, a França foi a “besta negra” de Portugal: tal como tinha acontecido nas meias-finais do Europeu de 1984 e de 2000, e do Mundial 2006, uma vitória francesa, desta vez por 1-0, afastou a selecção nacional de uma grande competição.

Num jogo em que a França foi claramente superior até chegar à vantagem, Portugal nunca encontrou soluções para travar a estratégia montada por Didier Deschamps.

O golo, no Estádio da Luz, de N´Golo Kanté, aos 53’, ditou a primeira derrota de Portugal na Liga das Nações e impede a selecção de Fernando Santos de defender o título conquistado no ano passado — qualquer que sejam os resultados na última jornada do Grupo 3, o lugar nas meias-finais será da França.

Na equação que os seleccionadores teriam que resolver antes da “final” da Luz para formarem os seus “onzes”, havia poucas dúvidas que para Fernando Santos a fórmula a utilizar tinha poucos segredos.

Sem Pepe, a única baixa entre os habituais titulares, avançou um “francês”: José Fonte reeditou com Rúben Dias a dupla de centrais que fez um jogo sem mácula na final de Liga das Nações contra a Holanda, em Junho do ano passado. Na direita da defesa, a titularidade de Nélson Semedo contra Andorra foi um prenúncio que Cancelo seria o escolhido para defrontar os franceses.

Essas foram as novidades no “onze” de Santos em relação ao jogo entre as duas selecções no mês passado, em Saint-Denis. Com a boa resposta de Portugal no regresso ao palco da final do Euro 2016, o técnico procurou não inventar.

Com o “músculo” a meio-campo entregue a Danilo e William Carvalho, o ataque à baliza de Lloris ficava entregue a um quarteto repleto de talento: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo. No entanto, desta vez, não houve uma França subserviente como no mês passado.

Golo raro

Prever as escolhas de Deschamps era complicado. Com três dos “pilares” dos “bleus” (Varane, Pogba e Griezmann) a atravessarem nas últimas semanas momentos conturbados nos seus clubes e sem o seu principal trunfo ofensivo (Mbappé), o técnico reformulou o ataque.

Sem a estrela do PSG e com Giroud pouco utilizado no Chelsea, Deschamps optou por alterar a estratégia, dando mais largura à equipa no ataque com Rabiot na esquerda, Coman na direita e Martial no centro. No entanto, a peça que deu a volta à estratégia de Santos foi Antoine Griezmann.

Com liberdade total de movimentos, o jogador do Barcelona conseguiu a proeza de desequilibrar por completo a habitual solidez táctica portuguesa e, ao contrário do que tinha acontecido no Stade de France, desta vez, a França encostou de imediato Portugal às cordas.

Sem o excessivo respeito mostrado por Ronaldo e companhia em Saint-Denis, a França assumiu o controlo desde o princípio, deixando claro que não queria esperar muito para marcar o golo que precisava para ganhar vantagem na luta pelo lugar na meias-finais.

Apesar de a primeira oportunidade ter saído dos pés de Ronaldo (defesa difícil de Lloris aos 6’), os primeiros 45 minutos foram um suplício para Fernando Santos. Incapaz de colocar um travão a Griezmann e sem bola para atacar (Bernardo Silva e Bruno Fernandes estiveram sempre fora de jogo), Portugal ficou nas mãos de Rui Patrício.

Bolas nos ferros

Com uma exibição sublime, o guarda-redes impediu que Coman (10’) e Martial (12’ e 41’) colocassem justiça no marcador. Quando não conseguia defender com as mãos, Patrício parecia desviar a bola com os olhos: aos 30’, num livre de laboratório francês marcado por Griezmann, a bola passou por Varane, Rabiot e Martial até embater com estrondo na barra.

Positivo/Negativo Positivo Didier Deschamps Na antevisão da partida, o discurso do técnico francês fazia prever uma selecção gaulesa com uma atitude expectante, tal como no jogo entre as duas selecções em Saint-Denis. Acabou por ser bluff. Deschamps jogou para ganhar e foi recompensado com uma vitória merecida.

Positivo Rui Patrício Se Portugal aguentou 53 minutos sem sofrer golos, deve-o a Rui Patrício. Apesar da defesa incompleta no golo francês, o guarda-redes foi de longe o melhor português em campo no Estádio da Luz. Negativo Bernardo Silva e Bruno Fernandes Se Danilo e William Carvalho tinham a responsabilidade de proteger a defesa portuguesa, a Bernardo Silva e Bruno Fernandes era pedido que encontrassem soluções para conduzir Portugal ao golo. No entanto, os médios do City e do United passaram completamente ao lado do jogo.

Com Santos claramente inconformado no banco, o intervalo parecia ser o balão de oxigénio que Portugal precisava. Porém, qualquer que tenha sido a estratégia montada pelo técnico no balneário, ela ruiu na primeira investida francesa na segunda parte.

Depois de travar o possível e o impossível, Patrício defendeu para a frente um remate, possibilitando que Kanté festejasse um golo raro na sua carreira.

Portugal ficava a precisar de marcar duas vezes para garantir o apuramento — um empate com golos deixava a França em vantagem para a última jornada —, e Fernando Santos arriscou: Jota por William.

Quase de seguida, na melhor oportunidade portuguesa em todo o jogo, Fonte acertou no poste da baliza de Lloris, mas o jogo já estava amarrado pelos franceses.

Com mais coração do que cabeça, Portugal resolvia as situações de ataque mal e apenas com um remate de longe de Moutinho (grande defesa de Lloris) ameaçou a (merecida) vitória da França.