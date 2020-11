The Crown está de volta e pertence a Diana e a sua majestade Margaret Thatcher

A série preferida de Margaret Thatcher era a comédia britânica Sim, Senhor Ministro, que a BBC2 e a RTP exibiram nos anos 1980, o período em que a sua mão de ferro governou o Reino Unido e em que a jovem Diana Spencer fez a sua entrada na família real. Os programas favoritos da “princesa do povo” eram novelas como EastEnders ou Brookside. Agora são elas próprias as protagonistas de uma ficção televisiva: é entre uma dama de ferro com sentido de humor cáustico e uma adolescente tão ingénua quanto sedutora, duas mulheres plenas de contradições denunciadas pelos seus gostos televisivos, que se faz a aguardada quarta temporada do drama histórico The Crown, em estreia este domingo na Netflix.

