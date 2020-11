“O jornalismo devia continuar a ser o mesmo independentemente da evolução dos meios tecnológicos”

José Manuel Barata-Feyo é daqueles que a história de vida passa por várias moradas, mas sempre com o mesmo destino: fazer jornalismo. É assim que se pode apresentar o novo provedor do leitor do Público, um jornalista de toda a vida. Neste sábado chega às páginas do PÚBLICO com a missão de ser um interlocutor permanente entre aqueles que lêem e os que escrevem, pondo fim a um interregno de mais de quatro anos sem esta figura. À conversa com o PÚBLICO, que pode ouvir na íntegra no podcast P24 desta sexta-feira, o novo provedor revelou a ambição num cargo que permite “que o leitor não tenha só um papel passivo”. Sobre o presente da imprensa, muito mais do que a evolução tecnológica, o que preocupa Barata-Feyo é a maneira como os jornalistas tratam a informação.

