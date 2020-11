Confrontos entre a polícia e manifestantes nos protestos da restauração no Porto

O protesto que decorreu, esta sexta-feira, no Porto, organizado pelos trabalhadores da restauração ficou marcado por confrontos entre manifestantes e agentes da PSP que se encontravam no local. A manifestação contou com mais de mil empresários e trabalhadores de restaurantes, hotéis e discotecas que estão contra as medidas de restrição impostas pelo governo para este fim-de-semana.

Este protesto, que começou cerca das 16h, resultou em “desacatos” com a polícia que o está a controlar, constatou a Lusa no local. Além do arremesso de garrafas contra elementos das forças de segurança, os manifestantes colocaram caixões [simbolizando a morte do sector] a arder, obrigando a intervenção policial.

De acordo com a SIC Notícias, um dos manifestantes terá sido detido.

Na sequência da subida de novos casos de covid-19, o governo decretou um conjunto de medidas restritivas para os concelhos mais afectados. Assim, em 191 dos municípios em Portugal, os restaurantes apenas podem receber clientes até às 13h durante o fim de semana. Durante o resto do dia, apenas podem servir comida para fora.