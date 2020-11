Com 100 mil casos de covid-19 em 26 dias, Portugal ultrapassa as 200 mil infecções

Portugal voltou a ultrapassar os seis mil casos de infecção em 24 horas, um novo máximo desde o início da pandemia que ultrapassa os 6640 casos registados a 7 de Novembro. Até às 24h desta quinta-feira foram detectadas 6653 novas infecções no país e morreram mais 69 pessoas devido à covid-19. O número de vítimas mortais sobe assim para 3250 e o total de infectados ascende a 204.664 desde o início da pandemia.

O ritmo acelerado de crescimento da pandemia é claro quando olhamos para o número de casos identificados: desde o primeiro caso confirmado, a 2 de Março, até às 100 mil infecções, a 19 de Outubro, passaram 231 dias; de então até aos 200 mil desta sexta-feira passaram apenas 26.

​No entanto, o risco de transmissão da covid-19 está a baixar lentamente, revelou a ministra da Saúde, Marta Temido, na conferência de imprensa de balanço da pandemia desta sexta-feira. Está neste momento em 1,11, quando a 22 de Outubro cada doente em Portugal infectava 1,26 pessoas. “Este número deve ser visto com muita prudência”, aconselhou a governante. “Vão demorar semanas, depois de atingirmos o pico da doença, a sentirmos uma diminuição na procura dos hospitais e ainda mais semanas na redução da letalidade”. Por isso, “seria irresponsável abrandar o esforço” em curso para conter a pandemia.

Os dados do boletim epidemiológico desta sexta-feira da Direcção-Geral da Saúde (DGS), relativos ao dia completo de quinta-feira, indicam que há mais 3693 pessoas recuperadas, subindo assim para 117.382 o número total no país (57% do total de casos). Subtraído o número de mortes e de pessoas recuperadas, há nesta altura 84.032 casos activos em Portugal, mais 2891 do que na quinta-feira.

O boletim indica ainda que há 2799 pessoas internadas (mais cinco do que na actualização anterior), das quais 388 estão nos cuidados intensivos (mais cinco). Apesar das subidas, o ritmo de aumento das hospitalizações tem abrandado nos últimos dias.

A região Norte ultrapassou os 100 mil casos identificados desde Março (101.684), com mais 4061 identificados na quinta-feira (61% do total nacional). Em Lisboa e Vale do Tejo, foram identificados 1733 casos. Estas duas regiões são responsáveis por 87% dos novos casos e concentram quase 86% dos óbitos (59 das 69).