PS propõe layoff a 100% e novo apoio social alargado a trabalhadores informais

O PS vai propor o pagamento a 100% dos trabalhadores em layoff, o aumento de 100 euros do mínimo de existência em sede de IRS (que permite isenção do imposto a famílias carenciadas), e o alargamento da nova prestação social aos sócios-gerentes e aos trabalhadores informais. As propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2021 (OE 2021), apresentadas esta sexta-feira à tarde, procuram responder a reivindicações dos partidos à esquerda do PS.

