O Fred e a Inês falam de coisas: aquele sobre as vossas perguntas

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”. Sobre o episódio desta semana:

“Happy middle of the week!

Há alturas em que uma pessoa está mesmo só: 404 page not found. Nós. Esta semana em particular. Decidimos que precisávamos de desligar um pouquinho e só conversar um com o outro, e com vocês, que é das nossas coisas favoritas de fazer.

Então, vocês foram muito lindos e mandaram muitas perguntas. Não conseguimos responder a todas, mas respondemos a muitas e rimos muuuuuito. Obrigada a todes. Vocês são perfeitinhes.

Nota: Estamos em processo de brainstorm para temas de episódios futuro, deixem as vossas sugestões! Falem connosco pelo Instagram (@ofredeaines, @fredaagomes ou @inesmafonso), Facebook ou por e-mail ([email protected]). Podem enviar perguntas pelo AskFm ou uma mensagem de voz através do Anchor.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Subscreve o podcast O Fred e a Inês falam de coisas no Spotify, na Apple Podcasts ou em outras aplicações para podcast.

Mais populares A carregar...

Conhece os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts.