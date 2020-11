Há dois muggles a percorrer São Paulo em vassouras do Harry Potter. E querem vendê-las

Quem nunca sonhou estar em cima de uma vassoura a tentar passar uma quaffle pelo arco ou, quem sabe, a apanhar a snitch? Vinicius Sanctus e Alessandro Russo ainda não conseguiram voar, mas criaram um monociclo eléctrico com a forma de uma vassoura inspirada nos filmes de Harry Potter — e, ao longe, até pode parecer que estão mesmo no ar Os dois amigos brasileiros baptizaram a invenção de "nuvem" e já percorreram as ruas de São Paulo a "voar". "É preciso equilíbrio", avisa Vinicius à Reuters, que os fotografou e filmou. Mas "parece mesmo que estás a voar", garante.

Para controlar o veículo, é preciso inclinar o corpo para frente e para trás, tal como vemos nos filmes. "Percebemos que já tínhamos veículos que eram controlados com o equilíbrio do nosso corpo, por isso pensámos em trazer o controlo não para os pés, mas para as mãos. O que deveria trazer uma sensação muito parecida com a dos filmes", explica Alessandro. A vassoura, que pode atingir os 60 quilómetros por hora, poderá chegar ao mercado dentro de pouco tempo, provavelmente a rondar os 740 dólares (626 euros, aproximadamente). E Vinicius e Alessandro querem também criar uma variação do jogo de Quidditch que, referem, deverá ser muito parecido ao original. O que não significa que deixemos de ser muggles, infelizmente.