Conseguimos mais futuro para os europeus

A resposta europeia à crise vai chegar! E virá mais forte graças ao Parlamento Europeu (PE).

Mais forte, sim. Porque o PE não se conformou com o acordo alcançado em julho pelos 27 líderes dos Estados-membros. Ainda que tenha apoiado e saudado o Plano de Recuperação (PR) e a criação do Fundo de Recuperação (FR), que tinha pedido, o PE lutou para que a resposta urgente que a crise pandémica exige já não comprometesse o Orçamento de longo prazo, nem sacrificasse as políticas que requerem investimentos de duração prolongada, como o apoio dado à educação, à investigação, à ajuda humanitária ou mesmo à saúde.

Com esta preocupação, os deputados eleitos pelos 27 povos europeus empenharam-se na defesa dos projetos comuns que tanto contribuem para estruturar o tecido base da União. O PE uniu-se e fez aquilo para que foi eleito. Lutou por mais e melhor resposta para os cidadãos europeus e para um orçamento centrado nas pessoas, protegendo o presente sem esquecer o dia seguinte.

Poucos ou nenhuns acreditaram ser possível alterar decisões assumidas pelo Conselho Europeu: era um facto consumado.

Mas fez-se história. Porque esta conquista perdurará como um marco exemplar, a dar frutos na negociação de futuros quadros. Requereu muito trabalho de equipa, construção de consensos, estratégia, ponderação e muita perseverança na defesa do nosso futuro comum. Sem egoísmos individuais ou nacionais.

A UE reforça assim a confiança dos cidadãos nos compromissos políticos assumidos e em programas de longo prazo. Queremos uma Europa onde os jovens tenham oportunidades, uma Europa mais verde e mais digital, mais resiliente, mais solidária com terceiros, com os mais afetados e mais prejudicados pela crise, as mulheres, as crianças, os desempregados, as empresas.

Para isso, o PE conseguiu um aumento de 16 mil milhões de euros, para reforço de programas da EU4HEALTH, Investigação Horizon, Erasmus, Europa Criativa, Ajuda Humanitária, Cooperação para o Desenvolvimento, passando o quadro financeiro em 2021-2027 para o montante global de 1085 mil milhões de euros. Sem aumento da despesa, pois será feito via uma parte das multas (violação das regras da Concorrência) que a União coleta e que passarão a integrar o seu orçamento.

E acautelou o nosso futuro comum, garantindo novas fontes de financiamento, recursos próprios, sem recorrer a mais contribuições nem dos Estados-membros nem dos cidadãos. Para estes novos recursos acordou um calendário da sua entrada em vigor, com datas para que a Comissão apresente propostas, datas para a discussão no Conselho e para serem acolhidas no Orçamento da UE.

É todo um mundo de diferença dos últimos 30 anos. Os novos recursos próprios têm caráter europeu e estão alinhados com as prioridades politicas da União: a transição verde (o regime de comércio de licenças de emissão de CO2), a transição digital (uma taxa sobre as grandes do digital) e maior justiça fiscal e social através do combate à fraude e evasão fiscal (imposto sobre as transações financeiras), como ainda com a limitação das distorções da concorrência internacional (o mecanismo de ajustamento das emissões de carbono nas fronteiras).

Para uma Europa mais verde, mais sustentável e mais equitativa melhorou-se, ainda, o compromisso global para sete anos, através da adoção de uma metodologia para monitorizar o desembolso do financiamento dos programas europeus, visando que 30% do orçamento total seja orientado para o combate às alterações climáticas e outros 10% destinados à preservação e reversão do declínio da biodiversidade na UE

Como garantia adicional, estes recursos próprios deverão ser gerados pelo menos em montante equivalente ao reembolso do FR – tanto em capital como em juros. Não é à toa que a sua introdução deverá ser feita até 2026: é que o reembolso do FR iniciar-se-á em 2027 e prolongar-se-á até 2058. Assegura-se também que não haja redução no financiamento dos programas, caso o comportamento dos mercados financeiros venha ser perturbado.

Exigiu-se mais transparência e responsabilidade democrática e o Parlamento ganhou um maior envolvimento nas operações relativas ao FR enquanto autoridade orçamental europeia.

Para uma Europa mais verde, mais sustentável e mais equitativa melhorou-se, ainda, o compromisso global para sete anos, através da adoção de uma metodologia para monitorizar o desembolso do financiamento dos programas europeus, visando que 30% do orçamento total seja orientado para o combate às alterações climáticas e outros 10% destinados à preservação e reversão do declínio da biodiversidade na UE. A igualdade de género e a igualdade de oportunidades terão uma nova metodologia de avaliação do seu impacto na promoção dos seus objetivos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Não temos apenas mais dinheiro. Desta feita temos maior transparência e a garantia de que o PE está vivamente empenhado na resposta às aspirações dos seus eleitores. Contem connosco.

Deputada Europeia, co-relatora para o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico