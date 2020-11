Acordo PSD/Chega nos Açores

Não se confundam alhos com bugalhos. Há dirigentes do PPD/PSD e comentadores da direita que procuram desculpar a aliança do PPD/PSD e do Chega para apoio ao novo governo regional dos Açores, invocando o apoio negociado a nível nacional pelo PS com o PCP e o BE para formar o anterior governo da “geringonça”. Evidentemente, o PCP e o BE são partidos hostis à economia de mercado, à integração europeia e de pertença à NATO, motivos que não tornaram impossível uma aliança que não pôs em causa um governo liderado pelo PS, por este se manter comprometido politicamente com todos esses princípios.

Apesar dessas divergências em matérias económico-financeiras e europeias, a verdade é que tanto o PCP como o BE não têm propostas políticas atentatórias dos direitos humanos, que estão no cerne da Constituição, como as propostas do Chega de instituir penas físicas (como a castração química) ou a pena de prisão perpétua, para além das suas posições claramente racistas e xenófobas, contra ciganos e imigrantes.

Uma coisa são as divergências sobre o sistema económico e financeiro, sobre a integração europeia e a pertença à NATO, outra coisa são divergências essenciais quanto ao respeito pela matriz constitucional de 1976, pelos direitos humanos e a dignidade humana. Ora, o que o PPD/PSD tem de explicar é como concluiu uma aliança com um partido de ideário xenófobo e racista e que pretende colocar em causa o regime constitucional de 1976. E não venham com a história do acordo ter apenas incidência regional, porque o mesmo nunca teria sido celebrado sem o acordo de Rui Rio e do PPD/PSD nacional.

Carlos Antunes, Paredes

Acordo com Chega pode sair caro ao PSD

É muito raro estar de acordo com Marques Mendes, mas o Chega e o entendimento deste com o partido de Rui Rio fazem-me convergir com o comentador da SIC. Pontualmente, ressalve-se. Disse Marques Mendes, e bem, que o PSD ganha deputados, mas pode perder votos no eleitorado mais moderado. E que é largamente maioritário no nosso país, foi só o que faltou dizer ao comentador político, talvez porque não lhe conviesse. Assim sendo, o acordo com o Chega de Ventura pode sair caro ao PSD.

Já José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS, tinha dito, antes de Marques Mendes, que o PSD, ao aliar-se ao Chega, traía a social-democracia de Sá Carneiro. E ignora, também, digo eu, o que Sá Carneiro dizia - há uma maioria sociológica de centro-esquerda no país. Afastando-se dessa maioria, Rio parece estar a oferecer numa bandeja ao PS a vitória em próximas eleições, pese o desgaste da pandemia no partido da rosa.

O argumento usado pelo líder do PSD para refutar as críticas do PS ao acordo com o Chega não colhe, de forma alguma. Diz Rui Rio, e Marques Mendes também o disse, que quem fez um acordo foi o PS em 2015, ou seja, a “geringonça”. Mas trata-se de situações totalmente diferentes. Enquanto o acordo dos socialistas foi feito com partidos do regime de Abril, o do PSD, agora, é com a extrema-direita. São incomparáveis, pelo que as críticas do PS são válidas e irrefutáveis.

Simões Ilharco, Lisboa