Três anos depois, Trapero regressa ao comando dos Mossos d’Esquadra

O major Josep Lluís Trapero vai voltar a comandar os Mossos d’Esquadra (polícia catalã), três anos depois de ter sido afastado do cargo e cerca de duas semanas após ser absolvido de todas as acusações de colaboração com o processo independentista na Catalunha. A notícia foi avançada na quinta-feira pelo jornal La Vanguardia e confirmada pela Generalitat (governo catalão).

Trapero foi acusado em 2018 pela Procuradoria da Audiência Nacional dos crimes de sedição e desobediência. Em causa, a manifestação de 20 de Setembro de 2017, convocada pelas associações independentistas, que levou à intervenção da polícia nacional, e o referendo do dia 1 de Outubro do mesmo ano, considerado ilegal por Madrid, em que votaram mais de 2,3 milhões de pessoas, 90% delas a favor da independência.

Por ter recusado submeter os Mossos à Polícia Nacional, Trapero foi acusado de obstruir o trabalho da Guarda Civil, que entrou em centenas de escolas para retirar urnas e boletins de voto, registando-se ainda episódios de violência que causaram mais de 800 feridos.

No passado dia 21 de Outubro, o major, destituído do cargo no final de 2017 com a entrada em vigor do artigo 155 da Constituição, imposto pelo então Governo de Mariano Rajoy para limitar a autonomia da região, foi absolvido de todas as acusações, tendo a justiça concluído que Trapero apenas actuou para “minimizar danos” e a tese de passividade dos Mossos acabou por cair.

Nos últimos três anos, Trapero esteve essencialmente focado na sua defesa e era expectável que, caso fosse absolvido, pudesse regressar ao comando da polícia catalã, apesar de o major nunca ter manifestado publicamente essa vontade.

O conselheiro (equivalente a um ministro) do Interior catalão, Miquel Sàmper, esteve reunido na quinta-feira com Trapero, que, após ser ilibado, pediu duas semanas para reflectir sobre o seu regresso ao cargo, uma proposta feita pelo próprio Sàmper.

Trapero aceitou e o chefe actual dos Mossos, Eduard Sallent, em funções desde Junho de 2019, foi exonerado do cargo.

He comunicat al Major Josep Lluís Trapero la seva restitució com cap del cos de @Mossos d’Esquadra. Agraeixo al fins ara comissari en cap, Eduard Sallent, la bona feina que ha dut a terme al capdavant del cos des de juny de 2019. pic.twitter.com/2fV42OZZ7R — Miquel Sàmper (@miquel_samper) November 12, 2020

“Após a absolvição da Audiência Nacional, reiterei ao major a vontade de o reintegrar na chefia dos Mossos e reverter os efeitos do artigo 155. Após alguns dias de reflexão, o major Trapero informou-me da sua disponibilidade para assumir novamente o comando. A nomeação entrará em vigor amanhã [sexta-feira]”, anunciou no Twitter Sàmper, agradecendo a Sallent o “bom trabalho” realizado no último ano e meio.

O regresso de Trapero foi bem recebido pelos principais partidos independentistas catalães, com o vice-presidente do governo catalão e coordenador nacional da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), Pere Aragonès, a destacar o “profissionalismo e rigor” de Trapero, considerando o seu regresso um “acto de justiça e reparação”.

Da parte do Juntos pela Catalunha, a porta-voz Gemma Geis falou naquela é “uma das melhores notícias” dos últimos anos e considerou o regresso de Trapero um acto de “justiça absoluta”. A Candidatura de Unidade Popular (CUP) ainda não se manifestou, enquanto secretário-geral do Partido Popular (PP) catalão, Daniel Serrano, afirmou que, apesar de “legal”, a nomeação do major pode ser “prejudicial para os Mossos d’Esquadra”, devido ao seu mediatismo.