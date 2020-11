Biden vence na Georgia e alarga vantagem para Trump no Colégio Eleitoral

O novo Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou a vitória no estado da Georgia esta sexta-feira. A Georgia e a Carolina do Norte foram os últimos estados com vencedores declarados (Donald Trump venceu na Carolina do Norte) e Biden consuma assim a eleição com 306 votos no Colégio Eleitoral, contra 232 de Trump.

Curiosamente, o número de votos eleitorais que Biden teve foi o mesmo número obtido por Trump quando foi eleito Presidente há quatro anos, na corrida contra Hillary Clinton.

Joe Biden é ainda o candidato mais votado de sempre, com mais de 77 milhões de votos, e tem uma vantagem no voto popular de cinco milhões de votos em relação a Trump.

A vitória na Georgia é o culminar de uma reviravolta “azul” em estados que Trump venceu em 2016. O estado da Georgia é tipicamente republicano, mas estas eleições votou por uma unha negra em Joe Biden e será palco em Janeiro de uma batalha intensa pelo Senado, já que as eleições pelos dois lugares de senadores vão a uma segunda volta.

Até ao momento, Biden tem uma vantagem de 14 mil votos sobre Trump na Georgia. No início das eleições, a Georgia pendeu para o actual Presidente, mas à medida que os votos por correspondência foram chegando, foram previsivelmente mais enviesados a favor do candidato democrata. A preferência por Biden junto dos subúrbios e dos grandes centros urbanos, especialmente em Atlanta, também ajudou a virar o estado para uma cor mais azul.

Mas a eleição ainda não terminou. Devido à pequena vantagem que Biden tem sobre Trump, os votos deverão ser novamente contados, mas uma recontagem não deverá mudar o resultado das eleições ou mesmo na Georgia.

Quanto à Carolina do Norte, o estado manteve-se republicano depois de Trump vencer Clinton por menos de quatro pontos percentuais em 2016. Os democratas tinham algumas esperanças de conseguir surpreender, mas o estado é tipicamente republicano e só por uma vez nos últimos 44 anos é que votou em um candidato democrata (por Barack Obama, em 2008).

Joe Biden foi considerado o vencedor das eleições nos Estados Unidos na tarde de sábado, quando conseguiu assegurar a vitória no estado da Pensilvânia e os seus 20 votos no Colégio Eleitoral. Na quarta-feira, o novo Presidente eleito começou a montar a sua administração, nomeando o veterano democrata Ron Klein para ser seu chefe de gabinete.

No entanto, o Presidente Donald Trump e o Partido Republicano ainda não admitiram a derrota e continuam a lutar nos tribunais por uma mudança improvável dos resultados, alegando fraude eleitoral - curiosamente, os republicanos não alegam fraude eleitoral sobre os resultados para o Congresso, votos esses que figuram no mesmo boletim que os votos para Presidente.