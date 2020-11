Vamos queimar livros por amor

“Embora as capas dos livros fiquem chamuscadas, o texto, as ideias, são acessíveis. Apesar do risco, do perigo e da barbárie, a cultura é recuperável.” Joan Fontcuberta, fotógrafo catalão

Fahrenheit 451

No ano do centenário do nascimento de Ray Bradbury, Joan Fontcuberta inaugurou esta semana em Barcelona a exposição Cultura assetjada: Fahrenheit 451. O fotógrafo catalão pediu a um bombeiro profissional que queimasse 451 livros, mas de maneira a que lhe permitisse salvá-lo das chamas para a exposição que agora se pode ver até ao dia 27 na livraria Ona, que é também uma homenagem ao prolífico autor de ficção científica. As capas ficaram chamuscadas, tal como muitas páginas, mas as ideias que os livros contêm emergem do fogo com força redobrada para nos incendiar as ideias: “Apesar da violência sofrida, o livro sobrevive e perdura”, diz Fontcuberta, citado pelo La Vanguardia. Ignorância e resistência, a dicotomia do mundo; perante ataques à ciência, às vacinas, a teorias que de tão comprovadas julgaríamos à prova de fogo, como isso de que a terra é redonda, só podemos ir salvando o conhecimento das fogueiras de santas e laicas inquisições, esperando que a sua comprovada resistência de séculos seja capaz de se manter ignífuga no futuro. “Não é um acto de ódio, mas de amor”, sublinha o fotógrafo, “se o livro é o antídoto da incultura, também é da antidemocracia, da ascensão do totalitarismo, que cresce por todas as partes”.

A sanha e o bibliotecário

O conhecimento sempre esteve debaixo do fogo ao longo dos séculos da existência humana – os interesses políticos e o obscurantismo não lidam bem quando contrariados e reagem em força: as cinzas acabam com o inconveniente dos factos e as ideias antagónicas desvanecem-se no ar. Richard Ovenden, o mais alto responsável da Biblioteca Bodleiana, da Universidade de Oxford, acaba de publicar um livro sobre esses momentos em que o conhecimento esteve sob ataque ao longo da história, de Nínive, na Mesopotâmia, até aos feudos digitais da internet, passando por Harare, por Kuala Lumpur, por Sarajevo: Burning the Books: A History of Knowledge Under Attack. Percurso pela sanha dos homens contra as ideias e o seu principal suporte, os livros, revela-se também como homenagem aos esforços anónimos de bibliotecários para salvar o conhecimento humano das trevas da civilização. O livro é o estrangeiro a quem atribuir culpas, o estranho contra quem o populista solta os cães esfaimados da ignorância. Quanto ao bibliotecário, é o guardião anónimo disposto a sacrificar-se pela salvação da torre. Como diz Rhodri Lewis, na revista Prospect, a maior parte do livro de Ovenden está dedicado ao esforço dos bibliotecários para preservar o livro da destruição.

Escudo de humanidade

Em The Book Collectors: A Band Of Syrian Rebels and the Stories That Carried Them Through a War, a jornalista Delphine Minoui conta a história do cerco a Daraya, nos arredores de Damasco, que durou quase quatro anos, através dos homens que criaram uma biblioteca clandestina na cave de um prédio abandonado. Perante a realidade atroz da guerra síria, estes homens refugiaram-se nos livros. O livro foi publicado há três anos em França, mas a edição agora da tradução inglesa levou a Elle a falar com a autora de uma obra que passou a ser estudada nas escolas em França e já deu origem a uma peça de teatro na Bélgica. Para Delphine Minoui a biblioteca de Daraya é “uma metáfora muito poderosa da resiliência dos seres humanos em tempos de desespero”. Os livros são um alvo predilecto dos ditadores porque levantam questões, põem em causa certezas, minam verdades absolutas coisas com que o poder autoritário lida muito mal. No meio das balas, dos bombardeamentos, da escassez, os bibliotecários de Daraya salvaram livros dos escombros, promoveram debates, fundaram uma revista, criaram uma universidade de facto – um escudo de normalidade num quotidiano aberrante. Os livros não impediram as bombas de lhes cair em cima, mas, como diz a jornalista, ajudaram-nos a manter-se humanos.

Queixa das almas autocensuradas

A Escócia prepara uma nova lei contra o crime de ódio que pode levar à censura de livros, jornais e outras publicações, de tal modo o seu poder é discricionário naquilo a que apelida de discurso “inflamatório”. A Sociedade Secular Nacional lançou o alerta para uma lei “draconiana” que vai acabar por ser “contraproducente” e a Rede de Organizações Sikh avisa que a legislação acabará por ser “uma arma” nas mãos daquilo a que chama de “arqueólogos da ofensa”. Isso de mergulhar em textos do passado e coá-los aos olhos da actualidade, com um puritanismo neutralista quase tão inflamatório como é e foi o discurso religioso, panfletário ou provocador ameaça deixar-nos entregues à censura moral de uma época aplicada a todo o passado com implicações no futuro. Ao expurgar do antes os excessos de linguagem, estamos a entregar ao depois uma anódina visão do passado. E o presente encarregar-se-á da sua própria purga. Como diz o PEN Escocês, citado pelo The Times, os temas sensíveis vão desaparecer da literatura porque os escritores tenderão a autocensurar-se se “sentirem que o seu trabalho e comunicação estiverem a ser monitorizado pelo Estado”. Uma carta aberta assinada por vários escritores alerta para uma lei que pode vir a “sufocar” a liberdade de expressão. Quando queremos apagar o fogo das palavras estas deixam de poder incendiar a paixão.