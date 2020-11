O telemóvel na sala de aula veio para ficar? Na Escola da Boa Água faz as vezes do manual

“Professora, posso abrir o manual no telemóvel?” A pergunta do Marcel, 11 anos, não é estranha na turma de Ciências Naturais da Escola Básica Integrada da Boa Água, na Quinta do Conde, onde telemóveis, tablets e portáteis fazem parte das aulas do 5.º e 6.º anos há já algum tempo. Mesmo antes da pandemia, era normal os alunos fazerem testes em apps ​ou procurarem a solução de exercícios no Google.

Mais A carregar...