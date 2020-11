Ícone desta estação, a castanha faz parte da tradição alimentar na época do Outono, geralmente consumida assada ou cozida. Porém, o sabor com notas de frutos secos, e a textura amilácea cremosa e rica, permite a sua aplicação noutras preparações culinárias. A castanha pode ser cozida (20 a 30 min.) — e posteriormente reduzida a puré, ou, servir como base de sopas ou molhos —, pode ser salteada (15 a 20 min.) e, também, utilizada na elaboração de sobremesas.

Nesta receita, a castanha assada foi utilizada para dar mais sabor e espessar o molho de um estufado de lentilhas e cogumelos. Embora encontre alguma afinidade entre os sabores da castanha e dos cogumelos, convido o leitor a experimentar versões desta receita com legumes como abóbora, tubérculos (nabo e beterraba) ou couve-de-bruxelas, assim como substituir o tomilho por canela, cravinho, erva-doce ou noz-moscada, ou até mesmo trocar as lentilhas por feijão branco cozido.

Foto DR

Mais A carregar...

Estufado de lentilhas, cogumelos e castanhas

2 porções

60 min

Dificuldade: 1/5

Ingredientes:

10 castanhas (≈120 g)

½ colher de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 cenoura média cortada em cubos

12 a 14 unidades (200 g) de cogumelos castanhos, cortados em quartos

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

½ colher de chá de tomilho seco

1 colher de sopa de concentrado de tomate

½ chávena (100 g) de lentilhas verdes ou castanhas

1 ½ a 2 chávenas (360 – 480 mL) de água

2 colheres de sopa de salsa fresca, picados

Sal e uma quantidade generosa de pimenta preta acabada de moer, a gosto

Procedimento:

1. Preaqueça o forno a 180°C. Lave, seque as castanhas e faça um golpe em forma de cruz. Adicione sal com moderação às castanhas e um ramo de alecrim, outra erva aromática ou especiaria a gosto (canela, cravinho, erva-doce, louro…). Coloque numa forma e leve ao forno a assar durante cerca de 25 a 30 min.. Retire do forno, deixe arrefecer ligeiramente e descasque as castanhas ainda quentes. Pique-as grosseiramente e reserve.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

2. Numa frigideira antiaderente, salteie a cebola, o alho e a cenoura no azeite, juntamente com 1 a 2 colheres de sopa de água. Refogue os legumes durante cerca de 5 min. até a cebola ficar translúcida. Junte os cogumelos, o tomilho, o vinagre balsâmico e salteie durante mais alguns minutos, até os cogumelos ficarem macios, junte também uma pitada de sal e pimenta preta.

3. Triture, com o auxílio de uma varinha-mágica, cerca de uma chávena (240 mL) de água, 1/3 das castanhas e aproximadamente ¼ dos legumes refogados, para fazer um molho espesso e aromático, para envolver o estufado. Reserve.

4. Adicione o concentrado de tomate, as lentilhas, o caldo de legumes (preparado no passo 3) e leve à fervura. Deixe cozer durante cerca de 15 minutos, adicionando água conforme necessidade e avalie o estado de confecção das lentilhas ao fim deste tempo: devem estar macias, de centro translúcido, mas íntegras. Ajuste os condimentos a gosto e adicione a salsa fresca picada antes de servir.