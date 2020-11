Palácio da Pena reabre salas do torreão e reconstitui aposentos do último rei de Portugal

No domingo, o Palácio da Pena assinala os 131 anos do nascimento de D. Manuel II, o último rei de Portugal, entre 1908 e 1910. Aproveitando a data, o palácio de Sintra reabre as salas do torreão e apresenta um novo projecto expositivo e museológico às visitas.

São quatro salas do piso nobre do torreão, alvo de uma renovação que "visa recuperar a memória histórica daqueles espaços”, refere a Parques de Sintra, gestora de monumentos no concelho, em comunicado.

Os visitantes poderão agora encontrar os aposentos reconstituídos de D. Manuel II, com escritório e quarto de dormir, a “partir de inventários e de fotografias da época”. Foram “reintegrados vários objectos pertencentes às antigas colecções reais” e peças de mobiliário originais – incluindo a secretária do rei e o seu leito em pau-santo e pau-rosa.

Há também uma sala dedicada a D. Fernando II, o rei a que se deve a construção do monumento, onde se “expõe uma selecção de peças ilustrativas dos seus interesses enquanto coleccionador e artista amador”. Há peças de ourivesaria, cerâmica, esculturas em marfim ou esmaltes de Limoges. Do rei-artista podem ver-se também desenhos, gravuras e pinturas sobre cerâmica da sua autoria.

E ainda um espaço consagrado “aos últimos monarcas que habitaram o palácio: D. Carlos, D. Amélia e D. Manuel II”. Aqui o destaque é "o imponente centro de mesa em prata oferecido por um grupo de senhoras parisienses à então princesa D. Amélia por ocasião do seu casamento com D. Carlos, em 1886”. Em forma de nau (símbolo de Paris), é suportada por duas sereias alusivas aos rios Sena e Marne e está agora, restaurada, em exposição numa vitrina.

Os trabalhos no Palácio da Pena, indica a Parques de Sintra, “incluíram profundas obras de conservação e restauro tanto do património móvel, como do património imóvel”, contando-se “intervenções nos pavimentos, paredes e tectos”. Nos últimos tempos foram renovados nove divisões.

No domingo, os residentes em Sintra têm entrada livre nos parques e monumentos.

Nos fins-de-semana de 14/15 e 21/22 de Novembro, por causa das medidas do estado de emergência, a hora de funcionamento é das 9h às 13h (última entrada: 12h).