Hotéis em estado de emergência: “Isto é quase uma machadada”

No Porto, onde fecharam 20 hotéis em dez dias, há quem resista, habituado há muitas décadas a crises várias. É o caso do Hotel Aliados, aberto desde 1932. Mesmo que a Baixa, que Fernando Barrias, director do hotel, tão bem conhece, esteja, diz ao PÚBLICO, a “passar um período que nunca ninguém imaginou, pior do que o Crash de 1929”. A partir das 19h, o Porto “parece um deserto”, assinala. Mas o seu hotel persiste, mantendo sete funcionários, apesar de contar apenas 20% da ocupação dos 43 quartos disponíveis. As contas de Fernando Barrias — que diz ser um “sobrevivente” do início do século nos Aliados —, são simples. “Dez, doze quartos. Mas, para já, mantemos tudo como está”, sustenta. E Fernando prevê que nos próximos meses será “mais difícil”. “Vamos mantendo o Hotel Aliados aberto enquanto se justifique. Ou terei que fazer como todos os colegas... vou ter que fechar”, lamenta, apesar de tudo confiante num regresso à normalidade que, na sua opinião, poderá coincidir com a Primavera. “Será uma retoma lenta, mas pode ser que os aviões comecem a aparecer. Sem turismo ninguém sobrevive.”

