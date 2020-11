Um Douro de altitude maduro mas deliciosamente fresco

O Douro tem uma nova marca de vinho. Chama-se Val Moreira e resulta de uma parceria entre Jorge Rebelo de Almeida (dono dos hotéis Vila Galé e produtor dos vinhos Casa Santa Vitória, no Alentejo) e António Parente (produtor dos vinhos Quinta de São Sebastião, em Lisboa, e accionista da Impresa). Os dois compraram a Quinta de Val Moreira (13 milhões de euros), uma propriedade com cerca de 23 hectares de vinha situada junto à povoação de Marmelar (Armamar), na margem esquerda do rio Douro, mesmo em cima da estrada panorâmica que liga o Pinhão à Régua. Confina com as vinhas e a adega da Niepoort.

