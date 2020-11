Covid-19: drones iluminam céu de Seul com mensagens de esperança em plena pandemia

Mais de 300 drones sobrevoaram, durante a noite desta sexta-feira, os céus da capital sul-coreana. Num jogo de luzes sincronizado, os dispositivos foram-se alinhando e “pintaram” imagens de várias cores com mensagens de esperança e superação em plena pandemia de covid-19.

Entre homens engravatados, uma representação da Península Coreana, menções ao Korean New Deal — o projecto do governo sul-coreano para relançar a economia no pós-pandemia — e até uma alusão aos Jogos Olímpicos de Verão de 1988, realizados em Seul, não faltaram também alguns dos símbolos da pandemia que marcou o ano de 2020: as máscaras e o novo coronavírus.

A performance teve como objectivo dar “conforto e esperança” aos habitantes de Seul durante a pandemia. “Espero que este espectáculo de drones sirva como uma oportunidade para transmitir alegria e esperança por um momento ao nosso povo que está a enfrentar o cansaço devido à pandemia”, afirmou Kim Sang-do, vice-ministro da política de aviação.

Em Julho, o governo sul-coreano tinha já organizado um espectáculo idêntico que apanhou a população de surpresa. Desta vez, o evento foi anunciado com alguma antecedência, com os drones a iluminarem o céu junto ao Parque Olímpico de Seul, construído para acolher os Jogos Olímpicos de Verão de 1988.

A campanha levada a cabo pelo governo da Coreia do Sul para conter a propagação do novo coronavírus foi elogiada internacionalmente, tendo possibilitado ao país evitar grandes confinamentos e proteger a economia.

No entanto, o país continua a enfrentar pequenos, mas persistentes, surtos, tendo registado esta sexta-feira mais 191 casos de infecção pelo novo coronavírus, à medida que os casos diários continuam a aumentar. A partir desta sexta-feira, a Coreia do Sul, que contabiliza um total de 28.133 infectados e 488 mortes por covid-19 desde o início da pandemia, irá começar a multar as pessoas que não respeitarem o uso obrigatório de máscara em locais públicos.