Prejuízos da Farfetch sobem para 455 milhões

A plataforma de venda de roupa e acessórios Farfetch, cuja liderança está nas mãos do empresário português José Neves, registou resultados negativos, após impostos, de 536,96 milhões de dólares (455,2 milhões de euros ao câmbio actual) nos três meses encerrados em Setembro. É um agravamento face aos prejuízos de 90,48 milhões de dólares registados nos mesmos três meses de 2019.

Os resultados, apresentados esta quinta-feira, revelam um desempenho melhor no EBITDA (resultado antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) no período em análise. O EBITDA ajustado dos três meses terminados em Setembro último foram negativos em 10,31 milhões de dólares, ainda assim melhor que o EBITDA negativo de 35,63 milhões de dólares realizados um ano antes.

Melhor estiveram as receitas, que aumentaram 70%, para 437,7 milhões de dólares nos três meses em causa. E o valor bruto das mercadorias (medido pelo Gross Merchandise Volume) aumentou 62%, para 798 milhões de dólares, um recorde para a empresa salientado por José Neves no comunicado emitido. Com sede em Londres, a Farfetch está cotada na bolsa norte-americana.

As acções, que quando a sessão encerrou em Nova Iorque fecharam nos 43,21 dólares (mais 1,46%), acabaram por ter uma reacção positiva após o fecho, com a negociação electrónica em contínuo a elevar até 17,5% o valor dos títulos, já que os analistas estimavam que a companhia fosse mais penalizada pelas consequências da crise pandémica.

Há oito dias, foi conhecido que a Farfetch captou mais investimento, no valor de 1,1 mil milhões de dólares, da gigante chinesa Alibaba e do grupo de joalharia suíço Richemont, fazendo parte do negócio a cooperação entre plataformas e marcas. O mercado alvo dos players em artigos de luxo está agora mais focado na Ásia.